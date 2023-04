Rennes : Genesio calme le jeu autour de Désiré Doué

Le Stade Rennais veut tourner la page. Le week-end passé, Désiré Doué (17 ans) a été aperçu en compagnie de son agent Mikaël Sylvestre dans les tribunes du Camp Nou pour assister à la rencontre entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Il était forfait pour le match de son club, qui se rendait au même moment à Montpellier (défaite 1-0). Forcément, même si le joueur n’était pas en faute, cela a été mal perçu par la direction et les supporters qui y voient un certain détachement par rapport à Rennes, qui en plus de cela connaît une période difficile en ce moment. L’affaire a donc été réglée en interne affirme Bruno Genesio. D’après l’entraîneur, il n’y a pas à lui en vouloir d’être allé voir un match de football. En revanche, il reconnaît en conférence de presse qu’une autre communication aurait été plus appropriée.

«Il y avait sûrement un quiproquo, qui a été réglé par le dialogue, comme souvent. Je crois que le premier à en avoir souffert, c’est lui, puisqu’il a entre guillemets été accusé de choses qu’il n’a pas faites. Il est simplement allé voir un match de foot avec son agent parce qu’il en avait besoin. Quand on est très jeune, qu’on n’a pas de vacances, qu’on enchaîne les saisons, qu’on passe le bac, qu’on a des très bonnes choses qui se passent puis des choses un peu moins marrantes, on a besoin de s’évader. Je lui avais d’ailleurs conseillé de prendre un peu de repos avant sa blessure, parce que je sentais qu’il était las. Et il a choisi d’aller voir un match, ce qui n’est pas en soi une catastrophe. Sauf que ça a été mal interprété, peut-être mal préparé. Peut-être qu’une communication en amont aurait évité une mauvaise interprétation. C’est juste ça» souligne le coach breton.

