Stade Rennais : la réponse cash du clan Désiré Doué à Bruno Genesio

Dimanche après-midi, Bruno Genesio avait la mine des mauvais jours. De retour à Lyon, l’entraîneur français n’a pas réussi à s’imposer face à son ancien club (défaite 3 à 1). Forcément, cela ne lui a pas fait plaisir, lui qui était furieux dans sa zone technique après chaque but lyonnais. Il était également très en colère après le coup de sifflet final. Il avait le visage fermé au moment de traverser les couloirs du Groupama Stadium afin de se rendre en conférence de presse.

Face aux journalistes, Genesio est apparu très agacé. Il a aussi été très cash notamment au sujet de l’un de ses joueurs. «La sortie de Doué ? Il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement, quand on dit une fois c’est normal, deux fois, c’est une fois de trop, trois, quatre fois, il faut utiliser d’autres méthodes. C’est entre lui et moi. Je n’ai pas à l’expliquer. J’ai énormément confiance en lui et ça n’empêche pas qu’il fera une énorme carrière.» Un tacle sévère de la part du coach tricolore à destination du jeune joueur âgé de 17 ans.

L’agent de Désiré Doué répond à Genesio

Entré en jeu à la 70e à la place de Lovro Majer, le milieu a été sanctionné 17 minutes plus tard. Genesio, mécontent de son entrée et de son apport, l’a fait sortir illico presto à la 87e et l’a remplacé par son frère Guéla (20 ans). Un choix radical de la part de l’ancien entraîneur de l’OL qui attend bien plus de la révélation rennaise (31 matchs toutes compétitions confondues, 13 titularisations, 4 buts et 1 assist). Après cette attaque de Genesio, le clan Doué a décidé de répondre. C’est son agent, Mikaël Silvestre, qui s’est chargé de le faire dans les colonnes de L’Équipe.

«Désiré est un jeune joueur plein de talent qui fait preuve d’une grosse générosité cette saison, cela dit nous savons qu’il demeure des axes d’amélioration et nous sommes aussi conscients que Bruno Genesio est attentif à cela, car il l’a démontré dans son management au quotidien et en match. Désiré a pleine conscience de l’exigence du haut niveau et des attentes du coach, c’est pourquoi nous sommes sûrs qu’il fera le nécessaire pour répondre présent lors des prochaines rencontres. C’est un jeune garçon ambitieux et il continuera de travailler pour répondre aux exigences du coach.» Fin de la polémique ? Affaire à suivre…