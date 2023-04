Ligue 1 : l’OL renverse le Stade Rennais et peut croire à l’Europe

La suite après cette publicité

Le Groupama Stadium faisait la moue, ce dimanche. Après l’élimination contre le FC Nantes, en demi-finale de Coupe de France (0-1), la possibilité de voir l’OL en Coupe d’Europe l’an prochain se réduisait drastiquement. S’il y avait une très légère possibilité de remonter au classement en Championnat, cela devait passer par une victoire contre le Stade Rennais, quelques jours après la déroute chez les Nantais. Sans Lovren, Blanc alignait un 4-3-3 avec Lepenant, Tolisso et Caqueret dans l’entrejeu, alors que Genesio devait faire sans Mandanda, touché aux quadriceps avant le match.

Avec une ambiance fade, alors que certains, dont Cherki, ont été sifflés à l’annonce des équipes, l’OL démarrait de la plus mauvaise des manières. En éliminant Diomandé avec un petit pont, l’ex-Lyonnais Gouiri lâchait une belle frappe dans le coin gauche de Lopes (1-0, 11e). De quoi agacer pleinement le public lyonnais, qui n’a pas hésité à sortir quelques banderoles à l’encontre de sa direction. Sur le terrain, Rennes prenait de plus en plus l’ascendant face à des Lyonnais dans le doute en première période.

À lire

La réponse cash de Bruno Genesio sur Toko Ekambi

L’OL a renversé le match en huit minutes

Il faudra attendre la pause pour attendre le réveil des Gones. Mieux et avec enfin le pied sur le ballon, l’OL se montrait plus dangereux et parvenait à revenir au score grâce à un missile de Tolisso, aux abords de la surface, devant un Alemdar impuissant (1-1, 60e). Puis le doute a changé de camp et on sentait les hommes de Laurent Blanc capable de renverser le score. Après un mauvais renvoi de Theate, Lepenant lâchait un centre dévissé, mais qui a finalement offert une passe décisive à Lacazette, pour son 18e but de la saison (2-1, 68e).

La suite après cette publicité

Un véritable soulagement pour Laurent Blanc et ses hommes, qui ont répondu aux attentes de leur public puisque Barcola, à la suite d’un contre éclair emmené par Lacazette et Cherki, s’offrait le but du break (3-1, 79e). Suffisant pour oublier l’élimination en Coupe de France ? Il faudra en tout cas le confirmer à Toulouse lors de la prochaine journée. Au classement, Lyon repasse au 7e rang et revient à trois points du Stade Rennais, qui jouera Reims la semaine suivante. La course à la 5e place bat de son plein, à huit journées de la fin.