OL : les banderoles acides des supporters lyonnais

Ce dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais affronte le Stade Rennais, en Ligue 1 dans un Groupama Stadium aux tribunes clairsemées. Malgré tout, certains supporters ont décidé de donner de la voix et d’envoyer quelques messages à la direction.

Ainsi, le virage sud a déployé une banderole sur laquelle il est écrit : «John Ghost Textor, when will you act ? (John Textor, quand allez-vous agir)». Les supporters en ont déployé une nouvelle par la suite. «Du président aux joueurs, vous coulez le club, tous coupables !». Les messages sont passés !

