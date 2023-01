La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi pour la première fois de l’année 2023 avec le 13e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme souvent depuis le début de saison, c’est Erling Braut Haaland qui arrive en tête. L’attaquant norvégien comptabilise pas moins de 21 buts en 16 matches et a déjà inscrit un doublé contre Leeds (3-1) et un but contre Everton (1-1) depuis la reprise des championnats.

Juste derrière, on retrouve un autre joueur de Premier League avec Harry Kane. Dans une forme éclatante avec Tottenham, il a marqué contre Brentford (2-2) et a inscrit un doublé face à Crystal Palace (4-0) afin de porter son solide bilan à 15 buts en 18 matches. Des statistiques impressionnantes et proches de celles de Kyogo Furuhashi. Après six matches disputés depuis la reprise du championnat écossais, le buteur japonais Kyogo Furuhashi n’a pas chômé et a marqué pas moins de 5 buts sur cette séquence. Ainsi, il complète le podium grâce à ses 15 buts en 19 matches.

Lewandowski et Mbappé dans le top 10

Un autre joueur du championnat écossais suit à la quatrième place. Buteur d’Heart of Midlothian, Lawrence Shankland a passé de bonnes fêtes de fin d’année. Le joueur de 27 ans reste sur 6 buts lors de ses 5 derniers matches et se retrouve désormais crédité de 15 réalisations en 20 rencontres. Cinquième, Vladimir Sychevoy suit même s’il est toujours en trêve hivernale avec son club d’Orenbourg. Son bilan reste excellent avec 14 buts en 15 matches. C’est un peu mieux que le Nigérian Paul Onuachu et ses 14 buts en 16 matches. Le joueur de Genk reste sur un but lors de la victoire 3-1 contre Bruges dans un choc de haut de tableau. Pour quelques minutes disputées de moins que Quincy Promes, il passe devant l’attaquant du Spartak Moscou. En trêve avec son équipe, ce dernier comptabilise 14 buts en 16 matches.

Balayé avec Fenerbahçe contre Galatasaray (3-0), Enner Valencia s’offre la huitième place du classement avec 13 buts en 14 matches. C’est un peu mieux que Robert Lewandowski et ses 13 buts en 15 matches. Le Polonais a manqué hier sur suspension la victoire des siens contre l’Atlético de Madrid (1-0). Enfin, Kylian Mbappé clôture ce classement avec 13 buts en 16 matches. L’attaquant français a marqué lors de la victoire contre Strasbourg (2-1) mais il est resté muet lors du revers à Lens (3-1). Derrière avec 12 réalisations, Malcom (Zenit), Markus Pink (Klagenfurt), Ivan Toney (Brentford) et Christopher Nkunku (RB Leipzig) échouent aux portes du top 10. Bojan Miovski (Aberdeen), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Antonio Čolak (Rangers), Neymar (Paris Saint-Germain), Vincent Janssen (Antwerp) et Mario Gonzalez (Louvain) sont plus loin avec 11 buts au compteur.

Le classement des tops buteurs européens