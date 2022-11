La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi pour le 12e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et pour ce dernier point avant la Coupe du monde 2022, c'est encore une nouvelle fois Erling Braut Haaland qui arrive en tête. Le Norvégien qui affiche 18 buts en 13 matches n'a pas trouvé la solution contre Brentford ce samedi lors d'une défaite 2-1. Il voit la concurrence réduire un peu l'écart.

Auteur d'un triplé hier lors d'une large victoire 5-1 contre le FK Krasnodar, l'attaquant russe Vladimir Sychevoy revient à quatre longueurs de l'ancien du Borussia Dortmund. Affichant 14 buts en 15 matches, il est sur une dynamique ascendante. Le podium est complété par un autre joueur du même championnat. Troisième, Quincy Promes suit le rythme avec 14 buts en 16 matches. L'ailier néerlandais de 30 ans a inscrit un penalty samedi dans le derby remporté par le Spartak Moscou contre le Lokomotiv Moscou (2-1).

Harry Kane de retour dans le top 10

Buteur sur penalty ce samedi lors de la défaite de Fenerbahçe contre Giresunspor (2-1), Enner Valencia a malgré tout su tirer son épingle du jeu. Quatrième de ce classement, il comptabilise 13 buts en 12 matches. C'est un peu mieux que Paul Onuachu et ses 13 buts en 14 matches. Le Nigérian s'est illustré lors d'une victoire 2-0 contre Anderlecht avec Genk et remonte à la cinquième place. Muet et même expulsé mardi dernier contre Osasuna (2-1), Robert Lewandowski redescend au sixième rang avec 13 buts en 14 matches (1068 minutes).

Lançant le Paris Saint-Germain lors d'une large victoire contre Auxerre (5-0), Kylian Mbappé a bien soigné son dernier match avant de partir au Qatar. Le buteur de 23 ans est doté de 12 buts en 14 matches. Il devance de peu Christopher Nkunku qui compte 12 buts en 15 matches. Le joueur du RB Leipzig n'a pas marqué samedi contre le Werder Brême (2-1) mais il reste sur un but lors de la victoire de son équipe contre Fribourg mercredi dernier (3-1). Le neuvième rang revient à Harry Kane qui a été décisif avec Tottenham lors d'un match fou contre Leeds (4-3).

Enfin, Markus Pink arrive dixième avec 12 buts en 16 matches. L'attaquant de Klagenfurt n'a pas marqué hier lors d'une défaite 1-0 contre le Red Bull Salzbourg. Onzième avec également 12 réalisations, Malcom (Zenit) échoue aux portes du top 10. Bojan Miovski (Aberdeen), Antonio Čolak (Rangers), Neymar (Paris Saint-Germain) et Mario Gonzalez (Louvain) sont plus loin avec 11 buts au compteur. Niclas Füllkrug (Werder), Guido Burgstaller (Rapid Vienne), Ivan Toney (Brentford), Fedor Chalov (CSKA Moscou), Kyogo Furuhashi (Celtic Glasgow), Terem Moffi (Lorient), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) et Christian Noboa (Sochi) suivent avec 10 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 18 buts en 13 matches (1040 minutes)

2) Vladimir Sychevoy (26 ans/Orenbourg/Russie) - 14 buts en 15 matches (1079 minutes)

3) Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 14 buts en 16 matches (1440 minutes)

4) Enner Valencia (33 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 13 buts en 12 matches (854 minutes)

5) Paul Onuachu (28 ans/Genk/Nigéria) - 13 buts en 14 matches (853 minutes)

6) Robert Lewandowski (34 ans/FC Barcelone/Pologne) - 13 buts en 14 matches (1068 minutes)

7) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 12 buts en 14 matches (1146 minutes)

8) Christopher Nkunku (25 ans/RB Leipzig/France) - 12 buts en 15 matches (1283 minutes)

9) Harry Kane (29 ans/Tottenham/Angleterre) - 12 buts en 15 matches (1338 minutes)

10) Markus Pink (31 ans/Klagenfurt/Autriche) - 12 buts en 16 matches (1325 minutes)