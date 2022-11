La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi pour le 11e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme souvent, Erling Braut Haaland arrive à la première place et reste sur un but décisif lors de la victoire de Manchester City contre Fulham (2-1). Le Norvégien affiche désormais 18 buts en 12 matches suite à son penalty transformé.

Derrière, on retrouve Robert Lewandowski un peu plus loin. Ne trouvant pas la faille contre Almeria en loupant notamment un penalty, le Polonais affiche néanmoins de belles statistiques avec 13 buts en 13 matches. Le podium est complété par Quincy Promes. Dans une forme exceptionnelle avec le Spartak Moscou, l'ailier néerlandais comptabilise désormais 13 buts en 15 matches. Samedi, il a marqué une nouvelle fois lors du match nul de son équipe contre Sochi (1-1).

Christopher Nkunku rentre dans le top 10

Au pied du podium, Enner Valencia suit 12 buts en 11 matches. L'Équatorien a marqué le but de la victoire pour Fenerbahçe contre Sivasspor (1-0). Paul Onuachu réalise une entrée éclatante dans ce classement puisqu'il reste sur une quadruplé contre Charleroi (4-1). Il affiche désormais 12 buts en 13 matches et se retrouve en cinquième position. Sixième, Markus Pink reste sur un doublé contre Ried (2-2). Le buteur de l'Austria Klagenfurt comptabilise pas moins de 12 réalisations en 15 rencontres.

À la septième position, Antonio Čolak dispose de 11 buts en 11 matches mais n'a pas trouvé la faille hier contre St Johnstone avec les Rangers lors d'une défaite 2-1. C'est un peu mieux que Neymar qui arrive huitième avec 11 buts en 13 matches suite à sa réalisation contre Lorient lors d'une victoire 2-1. C'est un peu mieux que son coéquipier Kylian Mbappé qui a disputé une cinquantaine de minutes de plus mais n'a pas marqué ce dimanche. Enfin, Christopher Nkunku qui dispose de statistiques semblables s'empare de la dixième place à la faveur d'un doublé contre le TSG Hoffenheim (3-1).

Vladimir Sychevoy (Orenbourg), Harry Kane (Tottenham) et Malcom (Zenit) échouent aux portes du top 10 avec également 11 buts au compteur. Niclas Füllkrug (Werder), Bojan Miovski (Aberdeen), Mario Gonzalez (Louvain), Guido Burgstaller (Rapid Vienne) Fedor Chalov (CSKA Moscou) et Christian Noboa (Sochi) suivent avec 10 réalisations. Un peu plus loin, Marin Ljubičić (LASK), Jonathan David (Lille), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Hugo Cuypers (La Gantoise), Kyogo Furuhashi (Celtic Glasgow), Lawrence Shankland (Heart), Haji Wright (Antalyaspor), Terem Moffi (Lorient), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) et Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) suivent avec 9 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 18 buts en 12 matches (950 minutes)

2) Robert Lewandowski (34 ans/FC Barcelone/Pologne) - 13 buts en 13 matches (1037 minutes)

3) Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 13 buts en 15 matches (1350 minutes)

4) Enner Valencia (33 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 12 buts en 11 matches (764 minutes)

5) Paul Onuachu (28 ans/Genk/Nigéria) - 12 buts en 13 matches (763 minutes)

6) Markus Pink (31 ans/Klagenfurt/Autriche) - 12 buts en 15 matches (1235 minutes)

7) Antonio Čolak (29 ans/Rangers/Croatie) - 11 buts en 11 matches (818 minutes)

8) Neymar (30 ans/Paris Saint-Germain/Brésil) - 11 buts en 13 matches (1009 minutes)

9) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 11 buts en 13 matches (1056 minutes)

10) Christopher Nkunku (24 ans/RB Leipzig/France) - 11 buts en 13 matches (1103 minutes)