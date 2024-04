FC Barcelone : Vitor Roque commence à poser problème

Son recrutement l’été dernier avait suscité énormément d’espoirs. Vitor Roque, considéré comme un des jeunes les plus prometteurs de la planète, était appelé à avoir un rôle à jouer dans ce Barça. Pas en tant que titulaire bien sûr, mais on espérait au moins le voir entrer en jeu lors des secondes périodes. Mais pour l’instant, son temps de jeu est famélique. Il n’a joué que 276 minutes en Liga, réparties sur 11 apparitions au total. Lors du Clasico ou du retour contre le PSG, alors que le Barça avait besoin d’un nouveau souffle devant, Xavi a décidé de le laisser sur le banc.

Une situation qui fait parler. En interne d’abord, où on ne comprend pas vraiment la gestion de son cas par Xavi, comme l’indique Relevo. Surtout que l’état major blaugrana avait fait de gros efforts financiers pour le faire venir, alors que la situation du club est critique sur ce plan. Les dirigeants estiment par exemple que lors du Clasico, Xavi devait faire entrer le Brésilien et non Ferran Torres pour remplacer Lewandowski. La gestion du cas Roque par le coach catalan suscite donc de vives interrogations auprès des décideurs.

Est-il dans les plans de Xavi ?

Le média espagnol indique que dans l’entourage du joueur, on commence aussi à grincer des dents. On est conscient qu’une période d’adaptation est logique et nécessaire, surtout après un tel saut. Mais on se demande également si Xavi compte vraiment sur le joueur, que ce soit maintenant ou pour l’avenir. Il faut dire que c’est le sulfureux André Cury, intermédiaire brésilien très proche du Barça, qui est à l’origine de son arrivée en Catalogne. Il avait placé de nombreux joueurs au club ces dernières années, et beaucoup d’entre eux avaient un niveau douteux et ont floppé. Certains fans dénonçaient clairement des magouilles et des histoires de commissions.

Est-ce aussi le cas avec Roque ? A priori non, puisqu’il a fait ses preuves au Brésil, et d’autres clubs majeurs le convoitaient. Sur le papier, le choix sportif semble cohérent. En revanche, force est de constater que Xavi n’est, pour l’instant, pas convaincu. Maintenant que le Barça n’a plus rien à jouer en Liga, les proches du joueurs comme les dirigeants espèrent que Vitor Roque pourra obtenir un peu de temps de jeu…