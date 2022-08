Leeds vise du lourd pour remplacer Raphinha

La suite après cette publicité

Orphelin de Raphinha, Leeds United cherche à remplacer son ailier. Devenu international avec le Brésil (9 capes, 3 buts), l'attaquant de 25 ans avait tapé dans l'œil des cadors européens après une belle saison chez les Peacocks comme en témoignent ses 11 buts et 3 offrandes en 35 rencontres de Premier League. Un bilan qui avait attiré plusieurs concurrents anglais comme Arsenal et Chelsea, mais c'est finalement le FC Barcelone qui a remporté la mise contre un chèque de 58 millions d'euros, plus divers bonus selon les médias locaux.

Incapable de le retenir, la direction du pensionnaire de Premier League a donc été contrainte de lâcher son joueur et cherche maintenant quelqu'un pour le remplacer. En ce sens, les Peacocks ont identifié une short-list de plusieurs joueurs talentueux. Selon nos informations, Ismaïla Sarr, révélé à Metz, puis passé par Rennes, est courtisé par Leeds United. Actuellement à Watford, qui vient de descendre en Championship, il pourrait se laisser tenter par un départ. Les Hornets ont fixé le prix de l'ancien Rennais à 35 M€.

Leeds fait ses courses à Rennes

À l'instar de Raphinha, arrivé en provenance de Rennes en octobre 2020 contre une somme de 18,6 M€, la formation d'Elland Road aurait également ciblé Martin Terrier. Déjà courtisé par plusieurs clubs de Premier League en raison de ses 21 buts en 37 rencontres de Ligue 1 la saison passée, l'ancien attaquant de l'OL avait pourtant récemment annoncé vouloir rester en Bretagne. *«Quand on fait une bonne saison, c’est flatteur d’avoir certains clubs qui s’intéressent à soi, mais je suis bien ici», avait-il expliqué.

L'ancien club de Marcelo Bielsa est également très attentif à la situation de Cody Gakpo, le talentueux ailier du PSV Eindhoven de 23 ans, auteur de 19 buts et qui a délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée. Estimé à 30 M€ par le club néerlandais, il entre dans les cordes des Peacocks, alors qu'Arsenal s'était également renseigné à son sujet. Avant de débuter la saison contre les Wolves ce samedi, Leeds United pourrait donc voir son effectif bouger.