Watford fixe le prix d'Ismaïla Sarr

Révélé à Metz puis à Rennes, Ismaïla Sarr évolue depuis trois saisons du côté de l’Angleterre et plus particulièrement à Watford. Mais l'attaquant international sénégalais (47 sélections - 10 buts) est comme le club anglais, il est très irrégulier depuis son arrivée Outre Manche. Capable de fulgurances incroyables comme ce jour de février 2020 où il a fait plier quasiment à lui tout seul Liverpool, il est aussi capable d'être plus transparent.

Mais il fait partie de ces joueurs capables de faire basculer un match sur un geste. Watford, qui vient de redescendre encore une fois en Championship, en est bien conscient et n'est pas contre un départ de Sarr qui est sous contrat jusqu'en juin 2024. Mais pas à n'importe quel prix. Selon nos informations, les Hornets ont fixé le prix de l'ancien Rennais, qui va devoir jouer pour postuler à une place en sélection pour le Mondial 2022, à 35 M€. De quoi mettre pour l'instant les quelques clubs italiens qui s'étaient renseignés hors jeu. Mais le mercato est long et Watford pourrait se montrer moins gourmand en fin de marché...