Nantes - PSG : Kylian Mbappé, le match d’après

L’annonce a fait l’effet d’une bombe sur la planète football. Alors que nous vous révélions en exclusivité, le 7 janvier dernier, que Kylian Mbappé avait décidé de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison, les médias du monde entier ont empiété le pas, ce jeudi, en relayant l’information selon laquelle l’international français (75 sélections, 46 buts) avait enfin informé Nasser Al-Khelaïfi, président des Rouge et Bleu, qu’il allait quitter le club de la capitale après sept ans de bons et loyaux services. Une nouvelle entraînant, depuis, une pluie de réactions. Journalistes, consultants, supporters ont ainsi livré leur avis sur la décision du numéro 7 parisien.

Du timing à son choix de carrière en passant par les conséquences à venir sur le projet des champions de France en titre, les observateurs du ballon rond n’ont cessé d’alimenter un feuilleton qui dure désormais depuis plusieurs saisons et qui est, aujourd’hui, sur le point de se refermer. En attendant les communications officielles des différentes parties concernées, une interrogation centrale demeure. Quelle fin de saison pour Kylian Mbappé avec le PSG ? Si sa motivation ne fait pas trop de doute, son rapport au club, à ses coéquipiers et aux supporters risque, lui, d’être chamboulé. Dans cette optique, la première sortie du champion du monde 2018 - depuis les nouvelles révélations effectuées - face au FC Nantes ce samedi sera forcément particulièrement scrutée. Très certainement plus qu’à l’accoutumée.

Les yeux rivés sur Mbappé !

Si sa performance globale face aux Canaris restera au cœur de l’analyse finale, son body-language devrait lui aussi être épié dans les moindres détails. Dans quel état d’esprit sera le principal concerné quelques heures seulement après cette tornade médiatique ? Quid également de sa relation avec ses partenaires après avoir annoncé son départ au Campus PSG ? Autant de questions qui ne manqueront pas de rehausser l’enjeu de cette affiche comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse avant de se déplacer sur la pelouse des Canaris, Luis Enrique a, quoi qu’il en soit, affirmé que cet épisode n’avait en rien affecté le groupe parisien. «C’est l’ambiance de chaque entraînement avant un match. C’était un entrainement normal». Une sortie laconique pour l’actuel architecte parisien, refusant également d’en dire plus sur le cas Mbappé.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 50 21 33 15 5 1 51 18 13 Nantes 22 21 -10 6 4 11 22 32

«Jusqu’à ce que les parties impliquées se prononcent, je ne commenterai pas. Je suis l’entraîneur. Je parlerai quand les parties parleront. On va continuer à travailler. L’équipe est au-dessus de tout le monde, c’est notre message. Le club est au-dessus de toute individualité». Avant cela, celui qui avait pointé un «manque de personnalité» après la première période décevante des Parisiens contre la Real Sociedad aura très certainement à cœur de poursuivre sur son rythme effréné. Meilleur buteur de la Ligue 1 avec 20 réalisations depuis le début de la saison, l’ancien Monégasque est, une nouvelle fois, attendu à la pointe de l’attaque parisienne avec une seule ambition : prouver à tous que les dernières heures n’ont, en rien, entamé sa détermination à Paris.

