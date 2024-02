Quelle fin de saison pour Kylian Mbappé avec le PSG ?

Cette fois-ci le doute n’est plus permis. Les derniers espoirs de voir Kylian Mbappé prolonger une nouvelle fois au PSG se sont évanouis en fin de journée ce jeudi. Le mot a très vite tourné aux alentours de 17h. Deux jours plus tôt à quelques heures de la réception de la Real Sociedad en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, la star parisienne révélait son choix de quitter le club en fin de saison à son président, Nasser Al-Khelaïfi, confirmant au passage nos informations révélées le 7 janvier dernier. Même s’il y attendait après les négociations du début de saison notamment, le Qatarien a apprécié l’honnêteté du joueur.

Reste à tourner la page lors du prochain mercato mais avant cela, il y a un exercice à conclure et plusieurs questions se posent face au timing de cette annonce. Certes, le prochain match au Parc des Princes intervient dans deux semaines, laissant aux supporters le temps d’avaler et de digérer la pilule, et le retour contre le Real Sociedad a lieu le 5 mars, néanmoins, c’est maintenant que le PSG est jugé. Comme chaque année, le parcours en ligue des Champions détermine la valeur d’une saison réussie ou non. La route des quarts de finale est grande ouverte mais il y a un match retour à jouer et un score à confirmer.

Un pied de nez au projet du PSG

Dans les conditions d’un futur départ acté, Kylian Mbappé sera-t-il toujours aussi motivé ? La question est légitime et la réponse est a priori sans équivoque. Le capitaine de l’équipe de France ne vit que pour la compétition permanente. Partir sur une bonne note sera aussi une manière appréciable pour lui de clore son chapitre parisien. Il est d’une génération qui soigne le storytelling et l’attaquant n’y échappe pas, au contraire même. Suivi par les caméras de Canal+ et de L’Equipe dès sa première saison professionnelle, il maîtrise à la perfection sa communication et ne se cache jamais. Pour toutes ces raisons, remettre en cause son engagement semble être une bataille perdue à l’avance.

Pour ses coéquipiers et le PSG en revanche, la réponse n’est pas aussi certaine. Déjà parce que le club l’a toujours placé au centre de son projet. Encore plus l’été dernier, après les départs souhaités de Neymar et de Messi, Campos et ses équipes se sont efforcés de lui faire plaisir en construisant un effectif à son goût. Certains de ses amis en équipe de France ont débarqué comme Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez. Les autres recrues, plutôt des joueurs d’équipe à l’instar de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kang-in Lee, ne l’ont pas contraint à partager le haut de l’affiche. Son départ est tout de même un joli pied de nez à ce projet là.

Quid des retrouvailles avec les supporters ?

N’oublions pas que l’histoire du loft n’est pas si lointaine. La relation entre le joueur et Nasser Al-Khelaïfi s’était alors détériorée, le patron du club n’aime pas qu’on lui tienne tête. S’il a refusé de prolonger, Mbappé a fait un pas vers le club en faisant une croix sur certaines primes. On parle tout de même d’une somme avoisinant les 100 M€, le prix d’un très gros transfert. L’argent est source de tensions entre les deux parties. Le club espère encore d’éventuels cadeaux comme la possibilité de se voir reverser une partie de la prime à la signature du joueur dans son futur club. Au hasard, le Real Madrid. Cela paraîtrait assez fou mais le sujet existe selon L’Equipe.

Enfin, outre ces détails financiers qui échappent au commun des mortels, le rapport aux supporters sera scruté à la loupe lors des prochains matchs. À défaut de communication officielle (du PSG comme de Mbappé), quelle va être leur réaction ? « Kylian à Paris ! », écrivait le Collectif Ultras Paris dimanche matin devant le centre d’entraînement de Poissy. Le CUP n’a pas réagi aux dernières nouvelles mais il entretient des rapports cordiaux avec la star, qui a déjà assisté à quelques réunions en leur compagnie. Reste les autres supporters du Parc des Princes, ceux qui payent leur place pour voir des stars, ou ceux qui aiment juste le club et les matchs. De ce côté-ci, ça risque d’être un peu plus contrasté car le feuilleton de ces dernières années a usé. De là à le siffler ?

