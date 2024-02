LdC, PSG : le vestiaire ne parle pas de Kylian Mbappé

Depuis tellement d’années, l’avenir de Kylian Mbappé est devenu un sujet récurrent durant toute la saison. Cette cuvée 2023-2024 n’y échappe pas, d’autant plus que le contrat du Bondynois expire à l’issue de la saison au PSG. Comme nous vous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier, KM7 a fait son choix et il rejoindra le Real Madrid à l’issue de la saison.

Mais alors que son futur est sur toutes les lèvres, l’attaquant de 25 ans n’est pas au centre des discussions du vestiaire parisien. C’est ce qu’a expliqué Fabian Ruiz en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions contre la Real Sociedad ce mardi : «le cas Kylian Mbappé ? On n’en parle pas. C’est à lui d’en décider. Dans le vestiaire, on ne parle que de foot et on ne parle que du match de demain.»