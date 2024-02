PSG : les supporters en ont ras-le-bol du cas Mbappé

Cet été, Kylian Mbappé (25 ans) va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid comme annoncé par nos soins. Mais le Français n’a pas encore annoncé publiquement sa décision. Ce qui commence à agacer de nombreux supporters du Paris Saint-Germain. Certains d’entre eux, lassés et fatigués, se sont exprimés dans les colonnes du Parisien à l’image de Jonathan, supporter depuis de nombreuses années.

« Je me dis que le club est en train de préparer son départ : ils sont sûrs qu’il va se barrer, que même l’argent et faire venir ses potes ne pourra pas empêcher l’inévitable. On ne peut pas plus donner pour un seul joueur (…) On sort d’une ère, et je suis content d’en sortir.» Benjamin, lui, a été plus cash : « globalement, je ressens beaucoup de lassitude : vivement qu’il parte une bonne fois pour toutes et qu’on passe à autre chose. Personnellement, je ne suis pas plus que ça attaché à lui et vu l’implication qu’il met depuis un moment… Donc, si on peut tourner la page et vite pour que le cirque s’arrête, c’est le mieux qu’il puisse arriver au club je pense.» De nombreux supporters parisiens ont hâte d’en finir avec le cas KM7.