Lazio - Celtic : les compositions sont là

La 5e journée de Ligue des Champions débute ce mardi avec un joli duel entre la Lazio et le Celtic Glasgow. L’équipe de Maurizio Sarri s’organise dans un 4-3-3 avec Ivan Provedel qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Manuel Lazzari, Patric, Mario Gila et Adam Marusic en défense. Le poste de sentinelle revient à Nicolo Rovella qui est épaulé par Mattéo Guendouzi et Luis Alberto. Devant, Valentín Castellanos prend la pointe alors que Felipe Anderson et Gustav Isaksen prennent les couloirs.

De leur côté, les Écossais s’articulent dans un 4-3-3 avec Joe Hart dans les cages derrière Alistair Johnston, Cameron Carter-Vicker, Liam Scales et Greg Taylor. Dans l’entrejeu, on retrouve Matt O’Riley, Callum McGregor et Paul Bernardo. Évoluant en pointe, Kyogo Furuhashi est soutenu par Hyun-Jun Yang et James Forrest.

Les compositions

Lazio : Provedel - Lazzari, Patric, Gila, Marusic - Gudendouzi, Rovella, Alberto - Isaksen, Castellanos, Anderson

Celtic Glasgow : Hart - Johnston, Carter-Vicker, Scales, Taylor - O’Riley, McGregor, Bernardo - Hyun-jun, Furuhashi, Forrest