France-Israël : Philippe Diallo est confiant sur la bonne tenue de la rencontre

Dans les colonnes de Ouest France, Philippe Diallo s’est expliqué quant à l’organisation du match France - Israël : «Ma position sur ce match est claire depuis le moment du tirage au sort : j’ai toujours soutenu l’idée de jouer ce match au Stade de France, et avec du public, parce que c’est un match de football, et cela doit le rester. Je n’ai jamais étudié une autre option. Le foot est fait pour rassembler au-delà des opinions et conflits qui peuvent exister. Pour cela, il faut que l’ensemble des conditions de sécurité du match soient optimales. Nous travaillons en étroite collaboration avec la préfecture de police de Paris et le gouvernement en ce sens. Il en va de l’image du sport, mais aussi de notre pays, qui doit montrer qu’il est en capacité de pouvoir organiser sur son territoire un match contre un adversaire que le tirage au sort a désigné», a-t-il déclaré. Il en a profité pour dénoncer les violences à Amsterdam entre les supporters du Maccabi et de l’Ajax.

Il a poursuivi au sujet de cette rencontre au climat tendu : «Je laisserai les pouvoirs publics dévoiler l’ensemble des mesures de sécurité qui sont prises. Leur but est qu’on ne voie pas ce que j’ai malheureusement pu voir hier, dans un de nos pays voisins et amis, les Pays-Bas, où ce qu’il s’est passé est proprement honteux par rapport aux valeurs du sport, mais aussi de l’Europe. Cela rappelle une triste époque, où le fait d’appartenir à une confession vous soumettait à la peur et aux agressions. Ce contexte tendu peut amener beaucoup de spectateurs à ressentir de la crainte. Ce n’est pas normal. Je le déplore, car le football est fait pour partager, peu importe la confession et la couleur de peau. Et c’est pour cela qu’on met ce dispositif de sécurité en place pour dissiper ce sentiment de crainte». Il a confirmé qu’il y aurait une zone visiteurs pour les supporters israéliens.