PSG : l’appel au calme de Luis Enrique avant la Ligue des Champions

Sans trembler, le Paris Saint-Germain s’est imposé (3-1) face au LOSC, ce samedi soir au Parc des Princes. Une prestation collective globalement satisfaisante malgré le triste visage affiché par les Dogues. Avec cette victoire, les hommes de Luis Enrique prennent, quoi qu’il en soit, provisoirement 11 longueurs d’avance sur l’OGC Nice en tête du championnat et font, par ailleurs, le plein de confiance avant d’accueillir la Real Sociedad, mercredi soir, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un rendez-vous ô combien important mais sur lequel le coach parisien est revenu, demandant de l’apaisement. «Le mieux c’est de profiter de ce match. Et ici, je vois qu’il y a beaucoup de tensions avec la Ligue des Champions. Pourtant, il s’agit de la disputer et de faire la compétition en pensant que c’est magnifique. On en parle tous les jours à la télévision, depuis quinze jours. Du calme ! L’équipe est préparée, les joueurs sont prêts. On va en profiter», a ainsi lancé l’ancien technicien du Barça au micro de Canal + avant d’en remettre une couche en conférence de presse.

«J’ai la sensation, d’après ce que je perçois autour du club, que ça fait trois semaines qu’on parle de cette Ligue des champions à la télévision, comme s’il n’y avait que ça. Comme si c’était la vie ou la mort. Ce n’est pas le cas. Il faut être tranquille, avoir envie, mais sans pression, sans anxiété. On ne peut pas se dire : ''Mon Dieu, il n’y aura pas de lendemain si on perd’'. Calme ! On va profiter de la Ligue des champions. Et puis si l’adversaire est meilleur, on applaudira. Ce n’est pas toujours bon d’avoir trop de pression. La pression, c’est pour ceux qui ont déjà remporté la Ligue des champions, nous, on ne l’a pas fait encore. On a simplement de l’envie». Le message est passé !