Tottenham : Sergio Reguilon encense Mourinho

Cet été, Tottenham a réussi à mettre la main sur Sergio Reguilon. Prêté avec succès à Séville l'an dernier, le latéral gauche n'entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane, qui compte sur Ferland Mendy et Marcelo. A présent à Londres, l'Espagnol a été convaincu notamment par José Mourinho comme il l'a expliqué à Skysports.

«Il est un manager de classe mondiale et il a été très important dans ma décision de venir. Il y avait un mercato vaste mais dès que j'ai entendu que Tottenham était intéressé, c'était simple. C'était un gros défi de quitter mon pays, ma ligue et ma famille, mais cela a bien fonctionné (...) Je pense que j'évolue à chaque match au fur et à mesure de la compétition. Je veux continuer à grandir. Le coach me donne beaucoup de conseils et j'engrange beaucoup d'expérience. » De quoi faire plaisir au Special One qui affrontera LASK ce jeudi en Ligue Europa.