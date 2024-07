Vasco da Gama : le cas Dimitri Payet fait débat !

Vasco da Gama est aux anges. Le club carioca a réussi à faire revenir Philippe Coutinho quatorze ans après. Une excellente opération sportive pour le Brasileirão et la Copa Libertadores 2024, mais aussi marketing. Cependant, cette arrivée en fanfare a immédiatement provoqué un débat chez les supporters du Vasco : l’équipe peut-elle faire jouer en même temps Coutinho (32 ans) et Dimitri Payet (37 ans) ?

Les deux vétérans évoluent quasiment au même poste, sur le côté gauche de l’attaque. Avant l’arrivée de Coutinho, Payet (4 buts, 8 passes décisives en 34 matches) était le chef d’orchestre désigné du club, même s’il a enchaîné les blessures. Aligner les deux ensemble peut-il déséquilibrer l’équipe de Rafael Paiva ? Les deux stars risquent-elles de se marcher dessus ? Plusieurs systèmes ont en tout cas été pensés par la presse brésilienne, en attendant de connaître les intentions de Paiva.

Payet va devoir partager les tâches avec Coutinho

Du 4-4-2 avec Coutinho en axial et Payet en deuxième attaquant, au 4-1-3-1 avec Payet en 10 et Coutinho ailier gauche, en passant par un 3-4-3 avec les deux en soutien du buteur, tout semble envisageable. Reste maintenant à savoir si Payet et Coutinho trouveront un terrain d’entente sur le pré. Cependant, le président du Vasco, Pedrinho, a jeté le flou sur le futur du Français (dont le contrat expire en décembre 2024). La raison ? Des rumeurs annonçant des rapports compliqués entre le joueur et son dirigeant. Ajoutez à cela l’arrivée de Coutinho que certains ont perçu comme un signal envoyé à Payet et vous obtenez un cocktail explosif. Pedrinho a donc été obligé de mettre les choses au point lors de la présentation de Coutinho.

« Payet ne part que s’il le veut. Il ne partira pas pour des critères techniques ou managériaux. Ils ont créé une embrouille entre Payet et moi qui n’existe pas. Nous espérons qu’il se rétablisse, qu’il soit toujours en forme et qu’il soit performant. La décision de faire jouer l’un d’entre eux ou les deux revient à Paiva. Mon travail consiste à lui donner la structure dont il a besoin pour revenir. C’est à lui de décider s’il reviendra ou non. Cela ne viendra pas de moi. C’est un grand joueur. J’ai besoin qu’il soit énergique, motivé, qu’il s’entraîne, qu’il ait envie de jouer et j’exige tout cela de lui et des autres. Il doit être satisfait et heureux d’être à Vasco. Je n’ai aucun intérêt à le perdre. À moins qu’il veuille partir. » À bon entendeur…