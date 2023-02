L’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay candidats à l’organisation de la Coupe du Monde 2030

La suite après cette publicité

Alors que la Coupe du Monde 2022 s’est déroulée au Qatar et que la prochaine édition se tiendra en Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique), le tournoi de 2030 n’a pas encore été attribué. Pourtant, nombreux sont sur les starting-blocks pour faire valoir leur candidature. Que ce soit le Maroc, le trio Espagne, Portugal et Ukraine ou encore le trio Arabie saoudite, Égypte et Grèce, ils sont plusieurs à vouloir accueillir la "Grande Messe" du football.

Le lieu du commencement, l’Amérique du Sud, souhaite absolument recevoir cette compétition. En 1930, l’Uruguay avait organisé la première Coupe du Monde de l’histoire et l’avait emporté contre l’Argentine. Les deux pays font partie d’une candidature commune et peuvent compter sur le soutien du Paraguay et du Chili pour ce qui pourrait être le premier Mondial accueilli par quatre pays différents. Ce mardi, les quatre fédérations ont annoncé l’officialisation de cette candidature.

À lire

