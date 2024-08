Luis Enrique explique ses méthodes de recrutement

Avec les arrivées du portier russe Matvey Safonov, de l’international portugais João Neves, et plus récemment du prometteur défenseur équatorien Pacho, le PSG s’est considérablement renforcé à des postes stratégiques. Un remodelage d’effectif opéré conjointement par Luis Enrique et son directeur sportif Luis Campos. Au cours d’un entretien fleuve accordé au média du club, le technicien asturien s’est justement confié sur tout le processus qui précédait le recrutement d’un joueur.

«Avant l’arrivée d’un joueur, on a un rapport très complet. On réalise un suivi comme dans le cas de Joao Neves, Pacho, ou Safonov, explique Luis Enrique. On les suit pendant quelques mois pour voir s’ils s’adaptent, parce qu’avant de venir, ils évoluent souvent dans des équipes qui jouent différemment de la nôtre. On doit donc essayer de visualiser s’ils nous seraient utiles. Dans le cas de ceux qu’on a recrutés cet été, il n’y a aucun doute (…) Mais si un joueur a des doutes sur sa venue au PSG, nous n’en voulons pas, c’est aussi simple que cela. On veut des joueurs qui sentent qu’ils viennent à Paris pour marquer l’histoire, qui ont faim. S’ils hésitent entre un club et un autre, c’est non, et c’est ce que je dis aux joueurs avec Luis Campos.»