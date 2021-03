Liga : les folles ambitions de Ronald Koeman

La suite après cette publicité

Ce 21 mars, Ronald Koeman a eu un beau cadeau d'anniversaire. En effet, l'entraîneur néerlandais, qui a eu 58 ans ce dimanche soir a vu ses hommes se dépouiller pour lui et s'imposer de fort belle façon au Pays-Basque contre la Real Sociedad sur le score de six buts à un. Avec cette victoire, les Blaugranas reviennent à quatre unités du leader de la Liga, l'Atlético de Madrid et continuent de rêver au titre de champion d'Espagne qu'on a cru longtemps inaccessible.

« Gagner est important pour nous. L'équipe est confiante et physiquement forte. Le résultat ne veut rien dire pour l'avenir, n'importe quel match sera difficile. Nous devrons être préparés. Je ne suis pas convaincu que nous ne perdrons aucun match. Nous jouerons des rencontres très difficiles. Ce que nous devons faire, c'est continuer dans cette ligne: bonne pression, concentration, solidité défensive, niveau physique élevé et efficacité devant le but », a lâché le Néerlandais.

Koeman se méfie de l'Atlético et du Real

Mais surtout, les Catalans croient encore au titre et rien ne sera joué jusqu'au bout. « Jusqu'à la fin de la saison, rien ne sera décidé. L'Atlético de Madrid se porte bien et aujourd'hui, il a prouvé qu'aucun match n'est facile. Le Real sera également dans le combat. Au début de l'année, nous avons eu beaucoup de problèmes. Nous avons changé beaucoup de choses. Toute équipe a besoin de temps pour s'adapter aux idées d'un nouvel entraîneur et d'un nouveau projet. Au début de la saison, nous avons été inefficaces et nous avons commis des erreurs défensives. Maintenant, nous sommes beaucoup plus à l'aise sur le terrain et cela montre beaucoup ».

Il est clair qu'après la déroute contre le Bayern (2-8), puis la volonté de Messi de partir et enfin la démission de Josep Maria Bartomeu et de son conseil d'administration, on s'est demandé ce que pouvait bien jouer le FC Barcelone cette saison. On a désormais notre réponse : le titre. Ensuite, il faudra aussi régler le dossier Lionel Messi. Le génie argentin, qui voulait donc partir l'été dernier, arrive en fin de contrat et cette fois, il va peut-être falloir tout rebâtir...