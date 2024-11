Boulaye Dia, l’autre arme fatale de la Lazio !

«La SS Lazio annonce avoir acquis le droit aux performances sportives du footballeur Boulaye Dia de l’Unione Sportiva Salernitana 1919 pour une durée temporaire de deux ans, avec obligation de rachat en cas de certaines conditions sportives particulières. L’attaquant sénégalais, qui portera le numéro 19, a signé un contrat de quatre ans». Le 17 août dernier, la Lazio officialisait l’arrivée de Boulaye Dia. Après une belle saison 2022/2023 avec la Salernitana (16 buts et 6 passes décisives en 33 rencontres de Serie A), et une seconde moins prolifique mais polluée par des problèmes avec sa direction (17 matches, 4 buts), l’international sénégalais (28 sélections, 6 buts) a finalement décidé de s’engager avec les Biancocelesti.

Des statistiques impressionnantes

Un choix plus que payant au regard de son début de saison sous les couleurs romaines. Sixième de Serie A après 10 journées, la Lazio réalise une entame plus que convaincante sous la houlette de Marco Baroni. Séduisant dans le jeu et efficace sur le plan offensif (22 buts marqués), le club fondé en 1900 - qui s’apprête à défier Cagliari, lundi soir, pour le compte de la 11e journée - se montre également à son avantage sur la scène européenne. Avec 3 victoires en autant de rencontres, les Biancazzurri occupent actuellement la première place de la Ligue Europa. Un bilan comptable symbolisé par le rendement offensif des Romains, portés par de nombreuses individualités au sommet de leur art.

Dans cette optique, comment ne pas évoquer le cas Nuno Tavares. Avec 8 passes décisives en 8 matches, l’ancien Marseillais impressionne tout son monde dans son couloir gauche. Au milieu de terrain, Mattéo Guendouzi confirme lui son retour au premier plan. Enfin, sur le front de l’attaque, la Lazio peut également s’appuyer sur l’efficacité de Pedro (3 buts), Taty Castellanos (5 réalisations, 3 passes décisives) mais surtout Boulaye Dia. Arrivé dans la capitale italienne en août dernier, sous la forme d’un prêt, après deux saisons passées sous les couleurs de la Salernitana, l’ancien attaquant du Stade de Reims brille de mille feux ces dernières semaines. Pilier essentiel du collectif romain, le joueur de 27 ans ne cesse de peser sur les défenses adverses et fait, aujourd’hui, preuve d’un sang-froid déroutant face au but. Une impression visuelle largement confirmée lorsque l’on se penche sur la ligne statistique de l’intéressé.

Tout pour l’attaque mais…

La donne est simple. Après 13 matches disputés toutes compétitions confondues, le droitier d’1m80 totalise 7 buts et 3 offrandes. Clinique en championnat, l’enfant d’Oyonnax porte également les siens sur la scène européenne (2 réalisations en 86 minutes jouées en Ligue Europa). Mis en confiance par son entraîneur, le franco-sénégalais incarne dès lors la très belle dynamique des Biancocelesti. «C’est une équipe qui sait que l’attaque est la meilleure forme de défense», avait d’ailleurs confié Marco Baroni au sujet de son secteur offensif. Et pour cause, si le technicien transalpin de 61 ans peut actuellement se réjouir de l’efficacité de ses hommes dans les derniers mètres, l’impact de Boulaye Dia et de ses compères d’attaque ne se traduit pas seulement face au but.

Dans un rôle de premier pressing, le numéro 19 de la Lazio apporte aussi sa pierre à l’édifice dans l’équilibre générale de l’équipe. Une activité de tous les instants répondant aux exigences de l’actuel architecte romain. «En tant qu’entraîneur, j’ai décidé de garder quatre joueurs offensifs et je leur ai dit que pour y parvenir, nous devions tous travailler ensemble. Nous ne pouvons pas gérer quatre attaquants si nous ne revenons pas, alors ils l’ont reconnu et compris. Il y a beaucoup de travail à faire, nous le savons, mais nous sommes satisfaits jusqu’à présent. J’aime motiver l’équipe pendant la semaine et ils sont réceptifs». Pour l’heure, la recette semble, en effet, gagnante et Boulaye Dia, lui, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Cagliari est prévenu.