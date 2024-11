Le gros point d’Olivier Létang sur l’avenir du LOSC

Olivier Létang a fait un gros point sur la situation lilloise. Le président du LOSC était de passage dans l’After Foot de RMC. «Aujourd’hui, le club n’est pas en vente. Il n’y a aucune démarche. Il n’y a pas de volonté de vendre le club. On a d’autres projets. On est sur une dynamique très intéressante. Aujourd’hui, il n’y a absolument aucun contact. Le club n’est pas en vente, il n’est pas prévu de le vendre», a assuré le dirigeant de 51 ans.

L’ancien joueur du stade de Reims a également annoncé que la survie du club ne dépendait pas de sa présence, ou non, en Europe. «Nos ambitions, vous les connaissez. Se qualifier pour une compétition européenne tous les ans et notre ADN, et ce n’est pas de l’arrogance, c’est de vouloir toujours gagner, tous les matchs, a expliqué Létang. On veut être européen, pas tant pour des questions économiques, mais pour le club, pour jouer des compétitions autres que le championnat, pour notre communauté. Cette activité, c’est avant tout de la passion et des ambitions». Une prise de parole rassurante pour les supporters des Dogues.