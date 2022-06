Autriche - France : les compositions probables

La suite après cette publicité

L’équipe de France n’a plus le choix. Surpris chez eux par le Danemark (1-2) et accrochés par la Croatie (1-1), les champions du monde en titre viennent d’enchaîner deux résultats négatifs alors qu’ils avaient à chaque fois ouvert le score. Troisième du groupe 1, la France est dans l’obligation de s’imposer en Autriche si elle ne veut pas enterrer ses espoirs de qualification pour le Big Four.

Sans surprise, face au rythme infernal (4 matches en 10 jours) imposé par l’UEFA dans cette Ligue des Nations, Didier Deschamps va encore opérer quelques changements dans son onze de départ, tout en sachant que Kylian Mbappé devrait être préservé. Dans les cages, Hugo Lloris fera son retour. Devant, DD devrait reconduire une défense à quatre. Benjamin Pavard et Theo Hernandez sur les côtés avec une charnière centrale Konaté-Hernandez inédite.

Konaté et Kamara titulaires

Ibrahima Konaté ne sera pas le seul à célébrer sa première titularisation en bleu puisque Boubacar Kamara devrait être aligné d’entrée de jeu au milieu avec Aurélien Tchouameni. En attaque, après avoir joué les pistons droit, Kingsley Coman animerait l’aile gauche, Moussa Diaby à droite et Antoine Griezmann au centre, juste derrière Karim Benzema.

En face, Ralf Rangnick, le nouveau sélectionneur autrichien, devrait opter pour un 3-1-4-2. Les buts seront gardés par Lindner. Alaba, Trauner et Danso composeraient la défense à trois. L’entrejeu serait très fourni avec Sabitzer, Lainer, Laimer, Schlager et Seiwald. Enfin, Arnautovic et Onisiwo devraient évoluer en attaque.