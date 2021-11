Mercato : Tottenham va devoir se serrer la ceinture

Antonio Conte vient de poser ses valises à Tottenham et est déjà prévenu que les prochains mercatos du club risquent d'être "low cost". Dans un communiqué diffusé par les Spurs, le président Daniel Levy a affirmé que des économies seront réalisées dans les mois à venir, suite aux pertes engendrées par les huis clos et la pandémie de covid-19. «Les dépenses en transfert de joueurs ne sont pas une garantie de succès, et nous devons nous concentrer sur l'amélioration du recrutement, du coaching, de la forme physique et d'un état d'esprit compétitif», prévient d'emblée le dirigeant.

Pour mettre en application ses exigences, il met la pression sur son directeur sportif Fabio Paratici et le nouvel entraîneur, Antonio Conte. «Fabio a poursuivi la reconstruction de l'effectif cet été, ce qui fait que l'âge moyen de nos nouvelles recrues estivales est de 22 ans par rapport à l'âge moyen de 31 ans pour les joueurs qui sont partis. Nous chercherons également à poursuivre le chemin déjà bien établi entre les jeunes de notre académie à notre première équipe. Je sais que l'approche d'Antonio est que si un joueur est assez bon, il jouera, quel que soit son statut ou son âge.» L'heure est à la récession.