Erik ten Hag en passe de se relancer chez un gros club européen

Le Borussia Dortmund est en danger. Larguée à la 13e place de Bundesliga, l’équipe jaune et noire reste sur une seule victoire sur les cinq derniers matches, dont trois défaites de suite, en plus d’une élimination dès le deuxième tour de la Coupe d’Allemagne. En Ligue des Champions, le BVB est 9e et reste sur une défaite à domicile, contre le Barça. Avant le déplacement sur la pelouse de Bologne ce mardi soir, Nuri Şahin, l’entraîneur des Marsupiaux, joue son avenir.

«D’une certaine manière, je ne ressens aucune pression. Ce qui me préoccupe le plus, c’est que nous puissions enfin renverser la vapeur contre Bologne et que nous faisions un grand pas en avant, dans cette Ligue des Champions, pour regagner en Bundesliga et rattraper notre retard. Bien sûr que la pression m’affecte, mais je ne mens pas, je vais bien. Il est clair que la situation est difficile», avait-il expliqué en conférence de presse. Car, de son côté, la direction du BVB regarde déjà vers l’avenir.

Nuri Şahin joue son avenir contre Bologne

Comme l’informe Sky Sports Allemagne, Roger Schmidt, l’assistant de l’Allemagne Sandro Wagner, Sebastian Hoeness et l’ancien entraîneur du Bayern Munich, Niko Kovac, sont dans la short-list du BVB pour remplacer Şahin, qui jouerait son avenir ce mardi soir. Mais le grand favori s’appelle Erik ten Hag. Invité fréquent du Signal Iduna Park de Dortmund depuis son limogeage par Manchester United en octobre dernier, le Néerlandais pourrait rapidement rebondir après son échec à MU.

De plus, l’ex-de l’Ajax Amsterdam entretient de bonnes relations avec le conseiller en chef de Dortmund, Matthias Sammer. Le média allemand précise que Ten Hag est ouvert à la possibilité de prendre la suite au Borussia Dortmund, mais chercherait à obtenir l’assurance qu’il peut construire quelque chose à long terme au sein du club. Pour le moment, le BVB n’a pas encore fait d’offre officielle et attend donc le résultat de ce mardi soir pour potentiellement passer à l’action.