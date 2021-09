Les clauses cachées du contrat Ronald Koeman peuvent mettre le FC Barcelone dans de sacrés problèmes

La suite après cette publicité

On le sait, le FC Barcelone est dans une situation financière peu évidente. Même si les différents chantiers entamés cet été ont déjà mis le club sur le bon chemin, avec une masse salariale qui a baissé de plus de 30% et qui est désormais plus ou moins correcte, il y a encore du travail. Vous l'aurez compris, le club catalan ne peut pas se permettre de dépenser à tout va ou de débourser de l'argent pour des raisons superflues.

C'est d'ailleurs une des raisons - du moins selon la presse catalane - pour lesquelles Ronald Koeman n'a pas été licencié. La relation entre le tacticien néerlandais et le président Joan Laporta s'est considérablement dégradée, mais le mettre à la porte coûterait, selon Catalunya Radio, jusqu'à 14 millions d'euros ! Et ce n'est pas tout...

Un chèque à payer... s'il n'est pas prolongé !

La radio locale dévoile une information qui risque de faire encore plus mal : si Ronald Koeman n'est pas prolongé pour une troisième saison sur le banc barcelonais, le FC Barcelone devrait lui verser 6 millions d'euros ! Une compensation pour avoir quitté son poste de sélectionneur à l'époque. Prolongation du contrat du coach qui expire en juin, ou paiement de 6 millions d'euros ; voilà donc les deux options qui se présentent à Joan Laporta aujourd'hui.

En quelque sorte, le patron du club catalan va devoir choisir entre la peste ou le choléra, du moins si les rumeurs concernant sa relation avec Koeman sont vraies. S'il a déjà commencé à travailler sur des remplaçants - Ten Hag, Roberto Martinez, Xavi et Albert Capellas - se défaire de l'entraîneur actuel ne sera pas une partie de plaisir...