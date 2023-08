Ligue 2 : réduit à dix, Auxerre arrache le nul à Angers

En ouverture de la 3e journée de Ligue 2, l’AJ Auxerre se déplaçait au stade Raymond Kopa pour y affronter le SCO d’Angers. Battu à l’extérieur par Amiens, le club bourguignon avait l’intention de reprendre sa marche en avant et confirmer sa belle victoire lors de la 1re journée contre Valenciennes. En panne offensivement depuis la reprise du championnat, Angers espérait de son côté trouver le chemin des filets et ramener les trois points pour enfin lancer sa saison.

Dans un premier temps, ce choc des ex-pensionnaires de Ligue 1 tournait à l’avantage d’Auxerre. Maîtres de la possession, les hommes de Christophe Pelissier étaient récompensés peu après le quart d’heure de jeu en ouvrant le score par l’intermédiaire de Gaëtan Perrin (0-1, 17e). Trois minutes plus tard, l’AJA était réduit à dix contre onze pour un pied haut de Paul Joly sur Jean Bayoha (20e). Dans le temps additionnel de la première période, Loïs Diony égalisait en faveur des Scoïstes contre le court du jeu et relançait totalement la partie (1-1, 45e+1). Au retour des vestiaires, les Bourguignons baissaient en intensité et les Angevins en profitaient en prenant l’avantage grâce à Guede Nadje à l’heure de jeu (2-1, 63e). Dix minutes plus tard, Gautier Hein lui répondait dans un angle fermé en perçant Yahia Fofana (2-2, 75e). Finalement, les deux équipes se quittaient bons amis.