Amical : sous les yeux de Vladimir Petkovic, Bordeaux arrache le nul face à Troyes

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, les Girondins de Bordeaux affrontaient Troyes ce samedi au stade de l'Aube (19h). Dernière rencontre de leur préparation estivale, les Marine et Blanc arrivaient avec peu de certitudes, eux qui ont effectué toute la présaison avec Jean-Louis Gasset, récemment remplacé par Vladimir Petkovic présent pour cette rencontre. Sous la houlette du nouveau propriétaire Gérard Lopez, les Girondins attendent de nombreuses recrues d'ici la fin du mercato et avaient l'objectif de terminer sur une bonne note après le dernier nul obtenu face à Lorient (1-1).

De son côté, le promu troyen restait sur une préparation estivale jusqu'alors assez moyenne (une seule victoire face à Dijon et trois défaites contre Clermont, Angers et Metz). Si les nouvelles recrues semblent d'ores et déjà bien intégrées au sein de l'effectif de l'ESTAC (Mykola Kukharevych et Renaud Ripart, tous les deux buteurs cet été), les hommes de Laurent Battles ne semblent pas encore totalement prêts à un retour imminent au sein de l'élite. Une rencontre aux allures de répétition générale, donc, pour les deux formations afin de peaufiner les automatismes et effectuer les derniers ajustements nécessaires afin d’être compétitif le week-end prochain.

Sous les yeux de Vladimir Petkovic, le nouvel homme fort des Girondins, l'entame de match était particulièrement équilibrée entre les deux formations. Et si l'intensité était bien présente dans les premières minutes, les occasions se faisaient finalement rares lors du premier acte (5 tirs à la pause). Les coéquipiers de Renaud Ripart, titulaire au coup d'envoi, rentraient donc aux vestiaires sur un score nul et vierge. Une seconde période qui démarrait sur un faux rythme avant de voir les bordelais se faire surprendre sur une phase arrêtée. Suite à un corner mal dégagé par la défense girondine, Florian Tardieu trompait la vigilance de Benoit Costil, pourtant sur la trajectoire de la frappe (1-0, 62e).

En manque de repère sur le plan collectif, les coéquipiers de Laurent Koscielny allaient même terminer la rencontre à 10 suite à l'expulsion de Mexer pour un tacle sur Renaud Ripart (73e). Peu inspirés dans le jeu, les Girondins s'en remettaient finalement au coup de canon de Jimmy Briand en toute fin de match pour arracher le match nul (1-1, 90e). À noter également le grand retour d'Otavio, après une grave blessure (rupture du tendon d’Achille) contractée la saison dernière. En attendant d'éventuelles renforts qui semblent indispensables au collectif, le FCGB recevra Clermont pour la 1ère journée de la saison. Les Troyens auront quant à eux fort à faire face au PSG dans une rencontre prévue le 7 août, toujours au stade de l'Aube.

Fin de ce dernier match de préparation ! [1-1] #ESTACFCGB

Les compositions d'équipes au coup d'envoi :

Troyes

𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘁𝗿𝗼𝘆𝗲𝗻 pour ce dernier match de la présaison, face aux @girondins au SDA !

Allez l’ESTAC ! 💪🔵⚪#TeamEstac #ESTACFCGB 💥 pic.twitter.com/7swlS1ZDPD — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 31, 2021

Bordeaux