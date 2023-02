OM - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est le choc des huitièmes de finale : OM-PSG ! Chaque année, la Coupe de France détient son lot de surprise et cette saison elle nous propose un Classique s’annonçant bouillant. Les deux rivaux historiques dominent le championnat français en occupant la première et deuxième place de Ligue 1 mais, ce mercredi soir au Stade Vélodrome, Phocéens et Parisiens se battront pour une place en quart de finale. Une rencontre, dont le coup d’envoi est prévu à 21h10, à suivre en direct commenté sur Foot Mercato.

Pour ce Classique, Igor Tudor est privé de Tavares, blessé, Bailly et Balerdi, tous deux suspendus, et décide donc de titulariser Kolasinac dans l’axe gauche de la défense à trois tandis que Clauss et Ünder évolueront en pistons. En face, Christophe Galtier doit composer sans Mbappé, Sanches et Mukiele, tous blessés, et choisit donc de démarrer avec un milieu Verratti-Danilo-Ruiz et Vitinha en meneur de jeu. Lionel Messi et Neymar Jr, eux, débutent sur le font de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Ünder, Rongier, Veretout, Clauss - Malinovskyi, Sanchez, Guendouzi

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes - Verratti, Danilo, Ruiz - Vitinha - Messi, Neymar

