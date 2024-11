OL-ASSE : l’incroyable show de John Textor

Durant des années, Jean-Michel Aulas a vibré au rythme des nombreux chocs entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. Une chose que n’avait pas encore eu l’occasion de vivre John Textor, qui a pris sa place à la présidence du club. L’homme d’affaires américain avait déjà eu un petit avant-goût l’an dernier lorsqu’il avait assisté au choc entre les Lyonnais et les Stéphanois chez les U17. Mais ce n’était rien en comparaison du 125e derby chez les professionnels ce dimanche soir dans un Groupama Stadium qui a accueilli 58 082 spectateurs. Un record pour un derby.

Textor était aux anges

Et le boss d’Eagle Football n’a pas hésité à faire le show après le coup de sifflet final. Maillot de l’OL floqué du n°44 et au nom "Tex" sur le dos, il est passé devant les journalistes en zone mixte en lâchant un "let’s go" pour les caméras avant de rejoindre le terrain pour fêter la victoire 1 à 0 avec son équipe et les supporters. Il a d’ailleurs pris la pose avec tout le monde devant le virage nord. Ensuite, Textor s’est présenté de nouveau face à la presse en zone mixte. L’occasion de revenir sur son premier derby, après avoir précisé qu’il ne parlerait pas en français.

«Très heureux, oui. C’était mon premier derby. C’était plus grand que ce que j’imaginais. Je suis très heureux et l’équipe est incroyable. On aurait pu marquer plus de buts en première mi-temps. Saint-Étienne s’est bien battu, mais ce derby se termine à 1-0 pour nous et c’est une bonne chose.» Ensuite, il a évoqué l’ambiance dans le stade. Et l’Américain a été tout simplement bluffé. «C’était incroyable. Elle a été exceptionnelle. Les fans sont arrivés deux heures avant et ont mis l’ambiance dehors. J’avais l’impression, je ne sais pas, d’être dans une zone de guerre, dans le bon sens du terme.»

L’Américain a été bluffé

Il poursuit : «le bruit, la foule. Et c’était plus fort à l’intérieur. Et c’était sans arrêt. Pour moi, c’était un spectacle à voir. Je sais que la foule a soutenu l’équipe pendant tout le match (…) Vous savez, la plupart des matches, vous venez et vous savez que les supporters derrière les buts, avec les ultras, font du bruit. Ce soir, c’était tout le monde. C’était évidemment différent. Beaucoup plus grand que ce à quoi je m’attendais honnêtement.» Et il en faut beaucoup pour impressionner le propriétaire de Botafogo et de Molenbeek.

Enfin, il a eu quelques mots pour son buteur Alexandre Lacazette, qui était heureux de rejouer un derby (voir vidéo). «Oui, quelqu’un m’a dit que c’était son premier derby au Parc OL. C’est vrai ? Oui ? Le Général, vous savez, c’était écrit qu’il allait marquer dans ce match. Je ne sais pas s’il l’a frappé du genou, de la cuisse, du nombril, mais, vous savez, il connaît la bonne partie du corps à mettre sur le ballon au bon moment. Et ça a fait but, tant mieux.» Effectivement, tant mieux pour l’OL, qui s’adjuge le 125e derby. Peut-être le premier d’une longue série pour John Textor …