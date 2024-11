OL - ASSE : les notes du match

C’est une affiche historique qui faisait son grand retour dans l’élite française ce dimanche soir. En effet, c’était jour de derby pour la 11e journée de Ligue 1 avec le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne. A domicile, les Gones s’articulaient dans un 4-3-3 avec Lucas Perri qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Ainsley Maitland-Niles, Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Corentin Tolisso et Jordan Veretout se retrouvaient dans l’entre-jeu avec Nemanja Matic un cran plus bas. Rayan Cherki et Malick Fofana accompagnaient Alexandre Lacazette en attaque. De leur côté, les Verts s’organisaient dans un 4-3-3 avec Gautier Larsonneur dans les cages derrière Yvann Maçon, Dylan Batubinsika, Mickaël Nadé et Léo Pétrot. On retrouvait Benjamin Bouchouari, Pierre Ekwah et Louis Mouton au milieu du terrain. Devant, Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili étaient associés à Lucas Stassin. Après trois ans sans derby au Groupama Stadium, le ton est rapidement monté. Après seulement moins d’une minute de jeu, la rencontre a été interrompue en raison d’un gros nuage de fumée provoquée par les fumigènes des tribunes lyonnaises. Pendant plus de 8 minutes, le match a été stoppé et a pu ensuite reprendre avec plus de visibilité. Pour rappel, les supporters stéphanois ont été interdits de déplacement pour cette rencontre classée à haut risque.

Décalé sur la droite par Rayan Cherki, Jordan Veretout a centré fort vers le point de penalty. Corentin Tolisso est arrivé lancé et a armé une reprise qui a été repoussée par Gautier Larsonneur (25e). Servi sur la gauche de la surface après un échange avec Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette a armé un tir croisé qui a terminé sur le poteau droit de Gautier Larsonneur (26e). Parti côté gauche, Malick Fofana a repiqué vers l’axe et a frappé dans la surface. Son tir croisé vers la droite du but a été repoussé en corner par Gautier Larsonneur (28e). Forts de leur domination, les Lyonnais ont ouvert le score. Sur un corner lyonnais frappé sur la droite par Rayan Cherki vers le second poteau, Duje Ćaleta-Car a été trouvé et a remis de la tête vers le point de penalty. Corentin Tolisso a tenté alors un ciseau qui est arrivé devant le but où Alexandre Lacazette a devancé Gautier Larsonneur et a conclu du genou sous la barre transversale (29e, 1-0). Sur la gauche dans un angle fermé, Rayan Cherki a pis sa chance devant sa surface. Sa frappe enroulée a été repoussée par Gautier Larsonneur. La sphère est revenue sur la droite de la surface où Ainsley Maitland-Niles a armé un centre-tir. Duje Ćaleta-Car n’en a pas profité au second poteau et Mickaël Nadé a éloigné le danger (36e). Trouvé en retrait par Malick Fofana côté gauche devant la surface stéphanoise, Rayan Cherki a armé une frappe qui est passée juste à droite des buts de Gautier Larsonneur (45e+2).

Une seconde période soporifique !

En seconde période, les deux équipes ont bien eu du mal à emballer la rencontre. Les Verts ont néanmoins essayé de réagir. Recherché sur la droite, Lucas Stassin a manqué sa remise de la tête. Le ballon a terminé en touche (47e). Sur la gauche, Zuriko Davitashvili a provoqué et a tenté de combiner avec Lucas Stassin avant d’être contré (48e). Décalé sur la droite, Yvann Maçon a décidé de centrer fort devant le but lyonnais. Le ballon a été dégagé par la défense (49e). Plein axe à 25 mètres des cages, Zuriko Davitashvili a tenté une frappe molle qui a été facilement captée par Lucas Perri (50e). Décalé par Zuriko Davitashvili sur la droite de la surface lyonnaise, Yvann Maçon a tenté sa chance, mais Duje Ćaleta-Car s’est interposé (55e). Frappe sur la gauche à 25 mètres des cages de Zuriko Davitashvili. C’est encore une fois capté facilement par Lucas Perri (56e). L’OL a repris des couleurs ensuite. Malick Fofana a trouvé sur la gauche de la surface Ernest Nuamah qui a centré en retrait vers le point de penalty. Alexandre Lacazette s’est écroulé au contact avec Mickaël Nadé mais l’arbitre n’a pas bronché (67e). Sur une accélération sur la droite, Ernest Nuamah a adressé un joli centre vers le premier poteau mais Pierre Ekwah est parvenu à dégager devant Rayan Cherki et Alexandre Lacazette (73e).

Plein axe devant la surface stéphanoise, Ernest Nuamah a armé un tir qui a été contré et arrive sur la gauche de la surface. Malick Fofana a tenté une reprise qui a été repoussée par Gautier Larsonneur (75e). Sur l’action suivante, les Gones se sont fait peur. Parti seul côté droit dans le dos de la défense lyonnaise, Ibrahim Sissoko a résisté à Duje Ćaleta-Car et est arrivé dans la surface. Son tir croisé vers la gauche du but a été repoussée par Lucas Perri (76e). Servi en retrait par Dylan Batubinsika, Gautier Larsonneur a manqué son dégagement qui a été contré par Georges Mikautadze et est revenu devant le but stéphanois. Ernest Nuamah a bien suivi pour doubler la mise. Le but a finalement été annulé pour une main (83e). Sur un centre sur la gauche de Léo Pétrot vers le but lyonnais où Ibrahima Wadji a dévié de la tête. Nicolás Tagliafico a manqué son dégagement qui est passé au-dessus de son but (87e). Devant la surface lyonnaise côté gauche, Aïmen Moueffek est parvenu à passer et prend sa chance. Son tir vers la gauche du but a été capté par Lucas Perri (90e+3). Les joueurs de Pierre Sage se contentent donc du minimum (1-0) mais l’essentiel a été fait face à l’ennemi vert. Au classement, l’OL grimpe à la 5ème position, tandis que l’ASSE reste barragiste provisoirement à la 16ème position. Après la trêve internationale, les Gones joueront contre Reims à l’extérieur, alors que les Verts reviendront à Geoffroy-Guichard pour défier Montpellier, lors de la 12ème journée de championnat français.

L’Homme du match

- Lacazette (7,5) : un match de capitaine. Présent tout au long de la partie pour peser sur la défense stéphanoise, le buteur lyonnais a constamment cherché Cherki, Tolisso et Fofana pour combiner et s’offrir la première grosse occasion… sur le poteau droit (29e). Il aura parfois été en retard sur certains centres, avant d’enfin ouvrir le score d’une frappe de près pour ouvrir le score. S’il aura été à court de jus en deuxième période, l’essentiel a été assuré. Remplacé par Mikautadze (79e), qui a fait preuve de grande volonté.

Olympique Lyonnais

- Perri (6,5) : l’OL n’a pas énormément subi dans ce derby, mais quand il aura été en danger, c’est le portier brésilien qui aura fait la différence. Sur les huit arrêts réussis, il remporte notamment son duel devant Sissoko (76e), avant une nouvelle parade décisive devant Moueffek (90e+3) qui lui offrent un clean-sheet à la clé.

- Maitland-Niles (5,5) : toujours dans un rôle hybride, l’ex-Gunner est parfois monté très haut sur le flanc droit pour aider Cherki à s’excentrer. Cela a parfois été intéressant, avec trois tirs tentés et une grosse occasion de but (36e). Mais il a aussi laissé beaucoup d’espaces derrière et a été en retard, à l’instar du petit-pont encaissé par Davitashvili (60e).

- Caleta-Car (5) : une faute technique et maladroite qui l’oblige à écoper d’un carton jaune (40e). Mais à part cela, le Croate aura tenu son rang devant une attaque des Verts qui était en grand manque de solution. Malgré quelques erreurs, dont une grossière en fin de match (90e+2), son match a été plutôt correct et il s’est montré intéressant sur les coups de pieds arrêtés.

- Niakhaté (7) : un match très solide de la part de la recrue estivale, à l’image d’un bon dégagement devant Stassin (45e), qu’il a parfaitement bloqué tout le match. En maîtrise, il aura réussi un joli total de 7 dégagements, 5 récupérations de balles et 3 duels gagnés devant la défense de l’ASSE. Une montée en puissance confirmée avec cette prestation réussie dans un derby.

- Tagliafico (5,5) : une première mi-temps intéressante dans laquelle il a beaucoup couru sur son flanc gauche pour combiner avec Tolisso et Fofana. Il a parfois été pris dans son dos, sans grand danger, mais aura été présent pour aider à la récupération du ballon, avec un sauvetage in extremis (88e).

- Veretout (5,5) : moins tranchant que Tolisso, l’ex-Stéphanois, aujourd’hui à l’OL, a bien combiné avec Tolisso, Cherki et Maitland-Niles en première période pour faire monter le milieu de terrain lyonnais, avec un total de trois centres tentés. Mais il a ensuite disparu des radars après la pause et a logiquement été remplacé par Nuamah (66e), qui a bien fait parler sa vitesse et s’est offert le but de la victoire.

- Matic (6) : une présence constante en première période qui aura beaucoup gêné le bloc stéphanois à se montrer. 5 ballons récupérés, 5 duels gagnés et des relances qui ont parfois amené à des occasions lyonnaises. Il a eu plus de mal après la pause, avec quelques pertes de balles qui ont failli être fatales, mais aura réussi à offrir quelques ballons intéressants, notamment pour Fofana (59e). Remplacé par Tessmann (66e)

- Tolisso (6,5) : positionné plus haut que Matic et Veretout, le Champion du monde 2018 a beaucoup combiné avec ses trois attaquants et a même été sur le côté gauche pour aider Fofana. Une grosse occasion obtenue (25e), avant une retournée acrobatique décisive pour le but de Lacazette. Mais il a été beaucoup plus dans l’ombre en seconde période.

- Cherki (6,5) : une entame de match en feu, où il aura beaucoup fait de mal au flanc droit de l’ASSE. Le meneur de jeu lyonnais a alterné entre son côté droit et l’axe pour jouer avec Lacazette, Fofana et Tolisso, à qui il a offert un très bon centre (25e). Il est d’ailleurs à l’origine de l’ouverture du score lyonnaise, mais s’est un peu essoufflé en seconde période et a été moins tranchant. Remplacé par Mata (79e).

- Lacazette (7,5) : voir ci-dessus

- Fofana (7) : un poison. Voilà comment définir Malick Fofana ce dimanche soir, loin d’être perturbé par l’enje de son premier derby. Très à l’aise techniquement, il a fait parler sa vitesse pour mettre à mal la défense de l’ASSE durant la majeure partie du match. Omniprésent sur son côté, il ne lui a manqué que la finition pour faire le match parfait, avec cette occasion manquée (73e). Défensivement, il a même été important pour aider. Remplacé par Zaha (86e).

AS Saint-Etienne

- Larsonneur (6,5) : malgré le but de Lacazette (28e), où les Stéphanois doivent faire mieux, le capitaine des Verts a réalisé une partition très solide. Après une sortie rapide devant Cherki (21e), il se couche parfaitement sur la reprise demi-volée de Tolisso (26e). Sauvé par le poteau sur la frappe de Lacazette (26e), il effectue une nouvelle parade sur la tentative de Fofana (28e), avant d’être battu par Lacazette (28e), qui reprend la passe acrobatique de Tolisso. En seconde période, il gagne son duel contre Fofana (75e). Son dégagement manqué et contré par Mikautadze a entraîné le second but lyonnais (81e), finalement annulé par la VAR.

- Maçon (3,5) : il avait un client face à lui, en la personne de Malick Fofana. Face à la vitesse de l’international belge, le latéral droit de l’ASSE a eu du mal à suivre le rythme et s’est fait déborder plus d’une fois sur son côté. Même épaulé par Boakye, cela ne fut guère mieux. En seconde période, Fofana a encore pris le dessus face à lui. Maçon s’est également permis quelques montées offensives, mais a pêché dans le dernier geste (56e). Remplacé par Dennis Appiah (78e).

- Batubinsika (4) : l’international congolais aura eu du mal face aux déplacements d’Alexandre Lacazette. Souvent bougé, le joueur formé au Paris Saint-Germain a été dans la lignée de la plupart de ses prestations cette saison : en difficulté et très peu rassurant lorsque les Lyonnais rentraient dans sa surface de réparation.

- Nadé (5,5) : le défenseur de 25 ans a réalisé une prestation plutôt correcte. Dans sa surface, il a longtemps été aux Stéphanois de prendre l’eau. Il intervient devant Cherki (8e) et il a notamment empêché Caletar-Car de faire le break pour l’Olympique lyonnais (37e). Il aura été dans la même lignée en seconde période, avec notamment quatre duels remportés sur cinq.

- Pétrot (5) : l’arrière gauche n’a pas disputé le match le plus facile de sa rencontre. Face à un Rayan Cherki en jambes, il a été en difficulté au début de la rencontre face à la fougue du Lyonnais. Mais il a su contenir l’apport de son vis-à-vis peu à peu. Si défensivement, il s’en est sorti - sept duels gagnés sur huit - il aura eu plus de mal à apporter du danger via ses centres, tous ratés.

- Ekwah (4,5) : dans l’entrejeu, il a alterné le chaud et le froid. Face aux déplacements de Tolisso, il n’a toujours pas réussi à le suivre. Souvent pris de vitesse, il a manqué de tranchant dans ses interventions. En revanche, il a fait parler sa taille pour dominer dans les airs - quatre duels remportés sur six et a montré plus de combativité en deuxième mi-temps.

- Boakye (4) : le Ghanéen aura beaucoup raté durant ce derby rhodanien. Auteur de la première frappe cadrée de la rencontre (11e), il doit décaler Davitashvili à gauche, sur l’une des offensives stéphanoises (28e). C’est par ailleurs après cette action que Lyon se procurera le corner qui lui permettra d’ouvrir le score. Voyant les difficultés de Maçon face à Fofana, il a tenté de lui prêter main forte. Mais, il s’est vite heurté à la vitesse du Belge (35e). Dans le deuxième acte, il a été peu en vue. Remplacé par Ibrahima Wadji (77e).

- Bouchouari (5,5) : dans le milieu de terrain des Verts, il aura réalisé une belle première période en organisant le jeu et cherchant à lancer ses coéquipiers sur les côtés, Boakye (11e) et Davitashvili (45e+3). Niveau défense, il aura été présent dans le pressing pour la récupération du ballon - 6 ballons récupérés - et aura répondu à l’impact des milieux lyonnais - huit duels remportés sur neuf. En deuxième période, son influence aura légèrement baissé, sans pour autant disparaître.

- Mouton (3) : il n’a quasiment pas existé dans ce derby. Si Ekwah et Bouchouari ont tenté d’apporter quelque chose, avec plus ou moins de réussite pour l’un ou pour l’autre, son apport offensif ou défensif au milieu aura été inexistant. En retard dans sa lecture du jeu, c’est à se demander si son match a réellement commencé. Remplacé par Aimen Moueffek (78e), dont l’occasion en fin de match a été captée par Perri (90e+2).

- Davitashvili (6) : le meilleur joueur de champ stéphanois ce soir. L’international géorgien a été au four et au moulin dans les offensives des Verts, de par ses accélérations et grâce à ses transmissions. Comme sur ce centre pour Lucas Stassin (23e), dont la tête passe tout près du poteau droit de Perri. Virevoltant sur son côté - cinq dribbles réussis sur les 5 tentés - il aura également répondu présent dans la récupération - 5 ballons récupérés. Outre Larsonneur, c’est peut-être le seul Stéphanois qui voulait remporter ce match ce soir.

- Stassin (2) : l’avant-centre belge de 19 ans a vécu une première période frustrante. Très peu de ballons touchés (13 ballons touchés) et une tête qui passe juste à côté (23e). En seconde période, il touchera trois ballons de plus, avant d’être sorti par Olivier Dall’Oglio. Remplacé par Ibrahima Sissoko (62e), qui a multiplié les mauvais choix et qui a raté la balle de l’égalisation en perdant son face-à-face contre Perri (76e).