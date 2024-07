Belgique : Jan Vertonghen prend sa retraite internationale

Joueur le plus capé de la sélection belge (157 sélections), Jan Vertonghen ne portera plus la tunique des Diables rouges. L’ancien défenseur de Tottenham l’a lui-même officialisé sur sa page Instagram, ce vendredi.

La suite après cette publicité

« La première et la dernière, a écrit le joueur de 37 ans, accompagné d’une photo de sa première sélection et d’une autre de sa dernière sélection. Merci pour tous ces moments ! J’ai vécu un rêve ! » Vertonghen a pris part à la défaite de la Belgique face à l’équipe de France (1-0), lors du huitième de finale de l’Euro 2024, le 1ᵉʳ juillet. Il avait inscrit un but contre son camp.