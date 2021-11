AS Monaco : le petit tacle de Niko Kovac à ses joueurs après la défaite à Brest

Dimanche, dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1, l'AS Monaco s'est inclinée sur la pelouse du Stade Brestois 29 (0-2), un peu contre toute attente. La formation entraînée par Michel Der Zakarian depuis l'été dernier a en effet été chercher sa première victoire de la saison 21-22 face au club du Rocher, après une prestation aboutie face à des Monégasques en panne d'inspiration. Une contre-performance qui a forcément du mal à passer pour Niko Kovac, d'autant plus que l'ASM manque l'occasion de se hisser à la 5ème place du classement.

« Brest a montré beaucoup plus d'envie et de motivation et c'est ce qu'il faut pour gagner », a dans un premier temps lancé l'ancien coach du Bayern Munich en conférence de presse, avant de poursuivre, assénant un petit tacle sur l'état d'esprit de ses joueurs. « Ils ont montré un esprit de combat. Il ne suffit pas de rentrer sur le terrain pour gagner un match. L'équipe de Brest méritait la victoire, pas la nôtre. On a eu la possession, on a dominé, mais on ne s'est pas montrés dangereux. Et, quand vous jouez dans un stade comme ça, contre le 17e (Brest était 19ème au coup d'envoi puis 18ème après le match, NDLR), il faut du "fighting spirit" et on ne l'avait pas. On n'avait pas l'attitude qu'il fallait. On n'a pas vu le visage de l'AS Monaco que l'on souhaitait voir. » Le message est passé et il va falloir que Monaco se remette rapidement sur le droit chemin avec la réception du PSV Eindhoven ce jeudi (18h45) en Ligue Europa.