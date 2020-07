OL : Tino Kadewere savoure sa première

Il disputait son tout premier match avec l'Olympique Lyonnais hier soir à Evian, et on peut dire que Tino Kadewere (24 ans) n'a pas manqué ses débuts avec le club rhodanien. Opposé à la modeste équipe suisse de l'US Port-Valais (6e division), l'international zimbabwéen a transpercé les filets à quatre reprises dans une rencontre sans enjeu certes, mais remportée (12-O).

Une première plus que satisfaisante pour le meilleur buteur de Ligue 2 aux 24 buts lors de la dernière édition mais ce dernier tout sourire au micro du Progrès, a tout de même tenu à relativiser sa performance. «C'est un plaisir de marquer pour mon premier match avec l'OL. C'était important, après trois mois d'arrêt. Mais il ne faut pas en rester là. Nous aurons ce match contre Nice samedi qui va être plus intensif», a ainsi ajouté l'attaquant lyonnais. Une première en fanfare pour ses débuts chez les Gones, de quoi rassurer les supporters ? Il en faudra certainement plus...