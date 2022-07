Robert Lewandowski transféré définitivement au FC Barcelone

La suite après cette publicité

C'était la dernière étape du transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone.Après l'annonce officielle de l'accord de principe avec le Bayern Munich, il ne manquait plus que la visite médicale du joueur afin de conclure définitivement ce dossier.

Présent avec le rassemblement du Barça depuis plusieurs jours déjà, l'attaquant a donné satisfaction aux médecins du club, comme l'indique les Blaugranas ce mardi soir. Il a signé pour 4 ans en échange d'un transfert de 45 M€, plus 5 M€ de bonus.

Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB