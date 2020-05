La Juventus veut récupérer toutes les pépites du FC Barcelone !

Depuis des semaines déjà, le FC Barcelone et la Juventus travaillent sur une opération qui mènerait Miralem Pjanic en Catalogne. C'est plutôt bien parti, dans la mesure où le joueur aurait déjà un accord avec le leader de la Liga, et que la Vieille Dame accepte de s'en séparer. Seulement, les deux clubs doivent s'accorder sur ce que récupéreraient les Turinois dans la transaction.

La suite après cette publicité

On a longtemps parlé de Nelson Semedo, ou même d'Arthur, mais le milieu de terrain n'a aucune intention de quitter Barcelone et il l'a déjà fait savoir. De quoi faire tomber l'opération à l'eau ? Pas forcément, puisque les Turinois ont commencé à se tourner vers d'autres joueurs barcelonais, à l'image d'Ansu Fati. Sans surprise, la réponse des dirigeants catalans a été négative, ces derniers comptant énormément sur l'ailier de seulement 17 ans, qui devrait avoir un rôle important sous les ordres de Quique Setién l'an prochain.

Ilaix Moriba plaît aux Turinois

Et après s'être attaché les services du prometteur attaquant formé à La Masia Alejandro Marqués l'hiver dernier, le champion d'Italie veut maintenant récupérer d'autres pépites catalanes dans le deal Pjanic. Mundo Deportivo explique que les Transalpins s'intéressent désormais à cinq jeunes joueurs de l'effectif catalan. Trois sont formés à La Masia, à savoir Riqui Puig, qu'on a pu voir de façon épisodique cette saison, ainsi que Carles Aleñá, auteur de plusieurs bonnes prestations lors de son prêt au Betis avant l'arrêt du football.

Ilaix Moriba est lui considéré comme l'élément le plus prometteur de La Masia et serait aussi très apprécié par les scouts turinois du haut de ses 17 ans, et sa qualité technique combinée à ses qualités physiques ont récemment poussé le Barça à le blinder avec une clause de 100 millions d'euros alors qu'il venait de fêter ses 16 ans. Enfin, les Turinois souhaitent aussi piocher parmi les pépites récemment récupérées par le champion d'Espagne, comme le sont Francisco Trincão (20 ans) qui arrivera à Barcelone en provenance de Braga cet été, ainsi que Pedri (17 ans), annoncé comme le plus gros espoir espagnol du moment, recruté (mais toujours prêté) à Las Palmas.