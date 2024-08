Chelsea : les premiers mots de Jadon Sancho

De retour à Manchester United au sortir d’un prêt fructueux au sein de son ancienne équipe du Borussia Dortmund, Jadon Sancho ne poursuivra pas l’aventure dans le nord de l’Angleterre et a opté pour un retour aux sources. Natif de Londres, l’offensif anglais s’est engagé en faveur de Chelsea sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Comme attendu, les Blues ont réussi à boucler à temps son arrivée grâce à une dérogation. Fraîchement recruté, le principal concerné a livré ses premières impressions au moment de sa signature.

«Je suis vraiment ravi d’être ici. C’est à Londres que j’ai grandi et je suis heureux d’y retourner. Le manager m’a parlé du projet et, pour un jeune joueur, c’est excitant. J’espère pouvoir apporter des buts et des passes décisives au Bridge», déclaré l’ancien Red Devil pour le site officiel du club londonien.