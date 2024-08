Chelsea boucle la signature de Jadon Sancho !

Voilà le genre de dossier invraisemblable que seul le dernier jour du mercato peut nous offrir. Alors que ce marché estival est en train de fermer ses portes, Chelsea est parvenu à arracher la signature, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, de Jadon Sancho. Mieux que ça, en fonction des conditions remplies par le joueur et de ses performances, l’option d’achat peut se transformer en obligation d’achat. L’ancien du BvB a encore deux ans de contrat du côté d’Old Trafford, plus une année en option.

«Chelsea est heureux d’annoncer que Jadon Sancho a rejoint le club en prêt de Manchester United, les Blues ayant l’obligation de signer l’international anglais à titre permanent l’été prochain. Chelsea est ravi d’annoncer que Jadon Sancho a rejoint le club en prêt de Manchester United, les Blues ayant l’obligation de signer l’international anglais à titre permanent l’été prochain.» informe le communiqué des Blues ce soir. C’était moins une. Le marché ferme ses portes à 22h59 heure locale (soit 23h59 heure en France). Elle aussi très intéressée par les services de l’ailier de 24 ans, la Juventus n’a pas pu lutter contre le mastodonte londonien, lequel avait déjà déboursé 300 M€ cet été. Il a également été cité du côté du PSG.

Trouver sa place à Chelsea

Malgré les déclarations d’Erik ten Hag un peu plus tôt dans la journée, qui militait pour garder l’Anglais, les Red Devils ont préféré dire oui à ce mouvement, quitte à renforcer un concurrent direct pour les places sur le podium de la Premier League. Ils avaient déjà prêté Sancho du côté du Borussia Dortmund en 2e partie de la saison dernière pour un résultat plutôt moyen, même s’il avait brillé lors de la double confrontation contre le PSG lors de la demi-finale de Ligue des Champions.

Le milieu offensif si décisif lors de son premier passage en Allemagne devra se faire une place dans sa nouvelle équipe. Chelsea a encore de très nombreux joueurs sous contrat dont plus d’une quinzaine qui s’entraînent en marge du groupe. On pense par exemple à Raheem Sterling, dont le nom a d’ailleurs été cité pour un échange avec son coéquipier en sélection. La concurrence est si forte chez les Blues que Sancho n’aura pas beaucoup de temps à perdre s’il veut performer et s’inscrire dans la durée.