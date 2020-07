Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang a choisi son futur club en cas de départ

« J'ai toujours été très positif à propos de l'avenir d'Aubameyang. Je vois son comportement, je vois comment il s'entraîne tous les jours et je sais qu'il est heureux. Je lui parle beaucoup. Nous savons combien il est important de cette équipe ». Ces dernières semaines, dès qu'il est présent face aux journalistes, Mikel Arteta doit faire face à des questions sur l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut dire qu'outre-Manche, les rumeurs concernant un départ du Gabonais se font de plus insistantes, et on annonce déjà les plus grosses écuries européennes à ses trousses.

Si le discours du disciple de Pep Guardiola se veut plutôt optimiste et rassurant, la réalité pourrait être toute autre. Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat à Londres, l'ancien de l'ASSE réclamerait un salaire trop important pour les finances des Gunners. Le joueur de 31 ans n'écarte clairement pas la possibilité de rester du côté de l'Emirates Stadium, mais souhaiterait toucher des émoluments d'environ 15 millions d'euros par saison.

Aubameyang veut attendre avant de dire oui à Arsenal

Celui qui totalise 20 buts en 35 rencontres de championnat (3e au classement des buteurs de PL) sait en tout cas où il veut jouer en priorité en cas de départ. Comme l'explique Mundo Deportivo, le joueur rêve toujours du FC Barcelone. Les Catalans ont déjà envisagé de l’enrôler à plusieurs reprises, et même si leur plan A reste aujourd'hui Lautaro Martinez (Inter), Aubameyang est une option qui reste toujours d'actualité. Le buteur souhaite ainsi attendre d'en savoir plus sur les plans du club catalan à son égard avant de prolonger son bail - ou non - avec son club actuel.

Du côté de Barcelone, on est conscient qu'Aubameyang reste une piste plutôt abordable au vu de sa situation contractuelle, surtout si on compare avec les autres noms mis sur la liste des dirigeants blaugranas, à l'image de l'attaquant argentin. Plusieurs fois par le passé, l'attaquant gunner avait manifesté son désir de jouer en Espagne, pays d'où est originaire sa famille du côté de sa mère. Affaire à suivre donc...