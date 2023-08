Costa Rica : un footballeur décède victime d’une attaque de crocodile

Âmes sensibles s’abstenir. Samedi, le joueur de Deportivo Rico Canas Jesus Lopez Ortiz est mort tragiquement après avoir été attaqué par un crocodile. Selon les éléments rapportés par l’enquête, le milieu de terrain âgé de 29 ans s’est jeté dans la rivière Canas de Santa Cruz à Guanacaste pour se "rafraîchir" avant de se rendre chez son cousin. C’est à ce moment-là qu’il a été attaqué par l’animal.

La suite après cette publicité

Après plusieurs heures de traque, le crocodile a été battu par les secouristes et voisins. « Malheureusement, il a pris une mauvaise décision, et en allant prendre un bain, ce qui s’est passé est arrivé. Il était d’une famille très modeste, comme nous le sommes tous à Rio Canas. C’était un garçon très serviable, toujours prêt à collaborer en ville, très poli et calme. En tant que footballeur, il était formidable, la ville a toujours reconnu son talent, son leadership sur le terrain, sa façon de jouer. Il était une référence pour le football de Rio Canas, c’est une perte pour toute la ville », a regretté son entraîneur au Deportivo Rio Canas, Luis Monter au média La Teja.

À lire

PSG : l’influence de Jorge Mendes pose question