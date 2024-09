EdF : Antoine Griezmann monte sur le podium des joueurs les plus capés

Antoine Griezmann est devenu, ce lundi soir face à la Belgique, le troisième joueur le plus capé de l’histoire des Bleus. Avec 137 sélections au compteur, Grizou rejoint son compère Olivier Giroud (137 capes lui aussi) avec qui il a partagé la scène pendant 10 ans (2014-2024). Avec 44 buts et 29 passes décisives sous le maillot tricolore, l’attaquant de l’Atlético de Madrid est également le meilleur passeur et le quatrième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Antoine Griezmann pourrait rapidement devenir le joueur le plus capé de l’histoire des Bleus. Hugo Lloris, recordman de sélections (145), aujourd’hui à la retraite, n’a que huit matchs de plus au compteur. Seulement cinq pour le deuxième, Lilian Thuram (142). Malgré son récent coup de moins bien avec les Tricolores, le meilleur joueur de l’Euro 2016, rouage essentiel du système Deschamps et toujours très performant avec l’Atlético, devrait très prochainement aller chercher la première place de ce podium.