Real Madrid : le coach du Celta en colère après le penalty non sifflé

Le Real Madrid a frôlé la catastrophe contre le Celta de Vigo jeudi soir. Si les Merengues sont parvenus à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, devant tout de même passer par les prolongations après une fin de match totalement ratée, le scénario de cette rencontre aurait pu être bien différent. À la 37ème minute, au départ de l’action durant laquelle Kylian Mbappé ouvrait le score, Andriy Lunin accrochait Williot Swedberg dans la surface de réparation. Il semblait évident qu’un penalty aurait dû être accordé aux Galiciens, mais finalement, les Madrilènes ont vu leur but être validé. Une décision qui ne passe pas pour Claudio Giraldez.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, l’entraîneur du Celta n’a pas caché son mécontentement face à ce fait de jeu. Le technicien de 36 ans n’a malgré tout pas souhaité entrer dans la polémique : « c’est une action décisive, évidemment. C’est une décision de l’arbitre et du VAR, et il faut la respecter. » Celui formé à la Maison Blanche en tant que joueur a néanmoins usé d’un peu d’ironie pour manifester son exaspération : « je suis un jeune entraîneur et je dois encore me former sur le fonctionnement du VAR, parce que je ne comprends pas comment ça marche. » Une chose est sûre, cette action n’a pas fini de faire parler en Espagne.