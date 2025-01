Copa del Rey : le Real Madrid frôle la catastrophe mais termine par surclasser le Celta !

Après l’humiliation infligée par le FC Barcelone (5-2) en finale de Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid était de retour aux affaires ce soir, avec un duel de huitièmes de finale de Copa del Rey face au Celta de Vigo. L’occasion de se refaire, et même s’il faisait un peu tourner, avec les présences de Lunin, Fran Garcia, Brahim Diaz ou Luka Modric dans le onze, Carlo Ancelotti comptait bien sur Kylian Mbappé et Vinicius Jr devant. Dans un Bernabéu agacé, qui n’a pas manqué de siffler certains hommes comme le coach italien ou Aurélien Tchouameni quand le speaker a annoncé leur nom, les Merengues n’avaient donc pas le droit à l’erreur. Il convient de signaler que le Real Madrid était, au coup d’envoi, sur une série de 9 rencontres gagnées face aux Galiciens…

Pourtant, le Real Madrid avait du mal à entrer dans le match. Dès la cinquième minute, Starfelt écrasait le ballon sur le poteau de la tête (5e). Un premier avertissement sérieux, confirmant aussi les intentions résolument offensives du Celta ce soir, malgré l’absence de la vedette Iago Aspas. Peu à peu, le Real Madrid commençait tout de même à mettre le pied sur le ballon, et Tchouameni s’essayait à la frappe lointaine, bien sortie par le portier galicien (15e). Mais malgré une possession du ballon de plus en plus importante, les séquences offensives du Real Madrid étaient trop prévisibles et sans mordant, alors que Kylian Mbappé était assez discret jusqu’ici, tout comme un Vinicius Jr qui avait des choses à prouver. Peu à peu, ça commençait à chauffer, avec une belle occasion de Brahim Diaz (30e), et Mbappé allait frapper.

Mbappé a brillé

Sur une contre-attaque bien menée, le Français sprintait côté gauche, entrait dans la surface et, à angle quasi-fermé, fusillait Villar qui voyait le ballon se glisser sous sa barre transversale (1-0, 37e). Un sacré but du Bondynois, qui allait monter en puissance par la suite, alors que les joueurs du Celta réclament un possible pénalty en leur faveur sur l’action précédente. Pas de quoi abattre les Galiciens, alors que Vinicius Jr, assez effacé jusqu’ici, se réveillait aussi un peu avant la pause. Ce n’était clairement pas un grand spectacle mais, au moins, le Real Madrid se rassurait et évitait un scénario catastrophe. Au retour des vestiaires, Vinicius Jr allait vite faire le break. Mbappé lançait Brahim Diaz à merveille dans la profondeur, et le Marocain plaçait lui un ballon parfait pour le Brésilien qui battait le portier d’un plat du pied sécurité (2-0, 47e).

Il fallait noter la bonne prestation de Kylian Mbappé, alors qu’Aurélien Tchouameni était aussi assez à l’aise ce soir. Le Bondynois était à deux doigts de s’offrir un doublé de la tête (57e), tout comme Vinicius Jr (59e). Largement supérieur, le Real continuait de se procurer de nouvelles occasions, via Mbappé encore (53e), face à un Celta qui commençait à se découvrir. Quelques frayeurs pour les Merengues tout de même, comme ce tir lointain de Moriba mal capté par Lunin (73e). Arda Güler pensait avoir marqué après un caviar de Vinicius, mais le Turc voyait son but être refusé à cause d’un hors-jeu du Brésilien (77e). Mbappé était lui remplacé à la 79e, sous l’ovation du Bernabéu. Mais le Celta, bien combatif, allait revenir au score. Sur un ballon en retrait mal négocié par Camavinga, Pablo Duran récupérait dans la surface et décalait pour Jonathan Bamba, qui crucifiait Lunin (2-1, 83e).

La remontada du Celta

De quoi remettre le Celta dans le bain, et derrière, Asencio offrait un penalty aux Galiciens. Marcos Alonso transformait en prenant Lunin à contrepied (2-2, 90e+1). Scénario cauchemar pour les Merengues qui, en moins de dix minutes, sont passés d’un match tranquillement géré à une remontada galicienne. Place aux prolongations donc, où c’était assez équilibré, et le Real Madrid avait un onze assez inédit sur la pelouse. Peu d’occasions, de la tension, et une tête de Rüdiger sur le poteau (105e). En début de deuxième période des prolongations, c’est Endrick qui allait faire la différence et mettre les siens sur le bon chemin. Le petit prodige brésilien, juste devant la surface, pivotait en décochant une belle frappe imparable (3-2, 108e). Cette fois, l’écurie de la capitale ibérique ne voulait pas se faire surprendre et Fede Valverde, d’une frappasse dans la lucarne, signait le quatrième (4-2, 112e). Un sacré golazo. Derrière, d’une talonnade à bout portant, Endrick signait son doublé (5-2, 119e). Le Real Madrid s’est fait peur, mais le Real Madrid est en quarts et connaîtra son rival lors du tirage au sort lundi prochain.