Luis Fernandez a failli devenir l’entraîneur de l’OL sous Textor

Ancien agent et ex-patron du Servette FC, Marc Roger possède toujours des connexions dans le monde du football. Et ce dernier a confié qu’un certain Luis Fernandez aurait pu faire son grand come-back sur un banc de touche du côté de l’Olympique Lyonnais en octobre 2023, lorsque John Textor peinait à trouver l’entraîneur idoine après avoir viré Laurent Blanc.

« J’avais rencontré Monsieur Textor à Marseille. On a passé quelques heures ensemble. J’étais en train de le convaincre, on devait se revoir après le match Marseille-Lyon. Malheureusement, il y a eu l’incident avec Fabio Grosso (l’Italien a reçu un projectile en pleine tête). Finalement, le match a été annulé et M. Textor est reparti directement, on n’a pas pu finaliser tout ça alors que c’était en bonne voie. Luis était très déçu. Je suis persuadé que s’il n’y a pas d’incident sur ce match-là, ils auraient perdu contre l’OM et Luis devenait l’entraîneur de Lyon », a-t-il confié sur RMC Sport.