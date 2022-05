Carlos Carvalhal quitte Braga

En fin de contrat, Carlos Carvalhal quitte le Sporting Clube de Braga. L'entraîneur portugais de 56 ans, arrivé à l'été 2020, a obtenu deux quatrièmes places d'affilée en Liga Bwin et a notamment éliminé l'AS Monaco en Ligue Europa cette saison.

Souvent salué pour son football attractif et sa capacité à miser sur les jeunes, le technicien est donc libre comme l'air. Son nom circule déjà au Royaume-Uni, où il avait officié à Sheffield Wednesday et Swansea, et au Brésil.