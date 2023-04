CdF, Toulouse : Philippe Montanier savoure le mauvais match de son équipe

Grâce à son succès étriqué hier soir face à Annecy (1-2), Toulouse s’est offert sa première finale de Coupe de France depuis… 66 ans. Un évènement pour le club haut-garonnais, qui affrontera donc le tenant du titre, le FC Nantes, le 29 avril prochain. Malgré la prestation médiocre de son équipe, l’entraîneur toulousain Philippe Montanier s’est réjoui de pouvoir retrouver le Stade de France, 9 ans après avoir perdu une finale avec Rennes, face à Guingamp (2-0).

«Ce sont des émotions très fortes, un ascenseur émotionnel. Il faut féliciter Annecy car nous sommes passés par un petit trou de souris, mais comme on dit souvent, en coupe l’essentiel est de se qualifier, souligne l’entraîneur de 58 ans. Cela nous amène pour une finale. Nous sommes très heureux du résultat. Il y a une grande émotion avec la communion avec notre public. Cela fait 66 ans (1957 et une victoire face à Angers, 6-3, ndlr) que le peuple violet attend ce moment, a-t-il ajouté, avant de juger le niveau de jeu affiché par Toulouse. Nous n’avons pas été très bons, mais il y a un peu le terrain car le FCA joue tous les quinze jours sur cette pelouse. Du coup, c’est notre plus mauvais match en coupe de France jusqu’à présent, mais c’est le plus important. On va savourer. Mais nous avons dimanche notre derby d’Occitanie (à Montpellier) et nous avons avant la finale d’autres échéances pour nous redresser en championnat et assurer le maintien.»

