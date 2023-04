Coupe de France : Toulouse vient à bout d’Annecy et rejoint Nantes en finale !

Qui pour rejoindre le FC Nantes, tenant du titre et tombeur de l’Olympique Lyonnais, en finale de la Coupe de France ? Au Parc des Sports, Annecy, promu en Ligue 2 la saison dernière accueillait Toulouse, treizième de Ligue 1. Bourreau de l’Olympique de Marseille en quarts de finale, le club haut-savoyard visait un nouvel exploit face à des Toulousains inarrêtables depuis le début de la compétition. Après des succès probants contre Lannion (N3, 7-1) Ajaccio (L1, 2-0), Reims (L1, 3-1) puis Rodez (L2, 6-1), les hommes de Philippe Montanier se présentaient en 4-3-3 avec Zakaria Aboukhlal, Rafael Ratao et Thijs Dallinga sur le front de l’attaque.

De son côté, la formation dirigée par Laurent Guyot s’organisait en 4-3-3. Devant Thomas Callens, héros des Rouge et Blanc lors des tours précédents, Arnold Temanfo, Kevin Mouanga, Gaby Jean et Jonathan Gonçalves formaient la défense. Sur le plan offensif, Alexy Bosetti soutenait un duo d’attaque formait par Steve Shamal et Kévin Testud. Conquérant et plus juste techniquement, le TFC assumait son statut de favori et prenait rapidement le contrôle des débats. Si les visiteurs s’approchaient aux abords de la surface d’Annecy, ce sont bien les locaux qui se procuraient la première réelle occasion de cette demi-finale. Sur coup franc, Bosetti forçait Haug à plonger sur sa gauche pour repousser le ballon (18e). Mis en danger, Toulouse ne tardait pas à réagir mais Costa, servi par Van den Boomen, tombait sur un excellent Callens (27e). Dangereux, les Toulousains étaient finalement logiquement récompensés quelques instants plus tard.

Annecy - Toulouse : les compositions officielles

Annecy plombé par une terrible erreur !

Trouvé par Van den Boomen, Aboukhlal s’appliquait et trompait le portier haut-savoyard (0-1, 36e). En difficulté, Annecy allait pourtant totalement relancer cette rencontre juste avant la pause… Accroché par Suazo dans la surface, Bosetti obtenait un penalty et transformait, avec plein de sang-froid, la sentence (1-1, 45+4e). Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Yohan Demoncy continuaient de tenir tête aux Pitchouns en gérant parfaitement les timides offensives adverses. Si les esprits s’échauffaient sur et en dehors de la pelouse, aucune des deux formations ne parvenaient à faire la différence et cette demi-finale perdait largement en intensité. Pour les derniers instants de ce choc, les deux entraîneurs apportaient du sang neuf et le TFC était tout proche de reprendre l’avantage…

Profitant d’un long coup-franc de Van den Boomen, Nicolaisen s’imposait dans les airs mais voyait sa reprise terminer sur la barre transversale de Callens (73e). Alors que les prolongations se faisaient sentir, les Violets allaient finalement profiter d’une terrible erreur défensive de Temanfo, coupable d’une remise en retrait trop peu appuyée. À l’affut, Chaïbi surgissait et redonnait l’avantage aux siens (1-2, 85e). Malgré un superbe enchainement contrôle poitrine demi-volée de Sahi qui embrasait le Parc des Sports dans les ultimes secondes, l’arbitre de la rencontre, Jérémy Stinat, éteignait les derniers espoirs locaux en signalant une position de hors-jeu au départ de l’action (85e). Si Temanfo tentait lui de se faire pardonner, Haug réalisait un dernier arrêt précieux pour préserver la victoire des siens (90+3e). Au Stade de France, Toulouse défiera donc le FC Nantes le 29 avril prochain. Fin de parcours, en revanche, pour Annecy, très belle surprise de cette compétition.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI d’Annecy

Le XI de Toulouse