Le teaser de Paul Pogba sur le doc "The Pogmentary"

C'est un événement qui ne passera bien évidemment pas inaperçu aux yeux de nombreux amoureux du ballon rond, et encore moins à ceux des fans de Paul Pogba. Âgé de 29 ans, le milieu de terrain français ne prolongera pas son contrat avec Manchester United. Il sera donc libre de s'engager dans le club de son choix à partir du 1er juillet prochain.

La suite après cette publicité

Courtisé par le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus, le champion du monde 2018 ne manque en tout cas pas de prétendants. Le suspense dans ce dossier ne devrait toutefois pas s'éterniser. Paul Pogba devrait annoncer sa future destination après le documentaire lui étant dédié, intitulé "The Pogmentary" et diffusé le 17 juin prochain sur Prime Video. L'échéance approche pour la Pioche, annoncé avec insistance à la Juventus, son ancien club (2012-2016).

Découvrez-moi comme vous ne m’aviez jamais vu avant. #ThePogmentary, disponible le 17 juin sur @PrimeVideoFR .

--

Discover me as you’ve never seen me before. #ThePogmentary, available June 17 on @PrimeVideoFR . #BornReady pic.twitter.com/S0mLWoYphr